СГК отметила рост числа онлайн-обращений потребителей в период эпидемиологических рисков

При этом растет число звонков и онлайн-обращений от потребителей из Новосибирска, Кемерова, Красноярска. СГК рекомендует активнее пользоваться дистанционными сервисами — для экономии времени и с учетом эпидемиологических рисков.

Если в начале года количество личных обращений новосибирцев в Центр обслуживания клиентов СГК было на уровне января 2019 года, то в феврале посещать центр потребители стали реже: 7 217 против 7 865 в феврале прошлого года. В марте тенденция усилилась: в центр теперь приходит почти на 14% меньше посетителей, чем год назад.

Количество звонков от новосибирцев в контакт-центр, напротив, выросло примерно на эту же величину и составило в феврале этого года 17,5 тысячи. Аналогичная ситуация и по другим регионам присутствия СГК, которые обслуживает единый контакт-центр. Например, почти вдвое чаще звонят потребители из Кемерова, втрое чаще — из Канска Красноярского края.

Также жители Новосибирска стали активнее обращаться в СГК по электронной почте, через мобильное приложение и сайт компании. Прирост дистанционных запросов в феврале к январю текущего года составил около 40% и остается на этом же уровне в марте. Аналогичный прирост интерактивных обращений потребителей из Красноярска и трехкратный — из Канска.

Наиболее популярные услуги, которые потребители СГК получают дистанционно: переоформление лицевого счета, получение справки об отсутствии задолженности, уточнение задолженности, порядок расчетов, получение ведомости начислений и поступивших оплат, перенос переплаты с одной услуги на другую, сверка по квитанциям.

«Большинство вопросов собственники жилых помещений могут дистанционно. Но каждая ситуация требует индивидуального рассмотрения, поэтому предлагаем перед обращением в офис задать ваш вопрос специалистам дистанционно и, скорее всего, личное обращение не потребуется. Это не только сэкономит время, но снизит эпидемиологические риски», — отметил директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович.

Дистанционные сервисы для физических лиц:

мобильное приложение «СГК», электронная почта services@sibgenco.ru;

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru;

система самообслуживания (Новосибирск) — 8 (383) 289-27-27 (автоответчик круглосуточно сообщит о наличии задолженности, также возможно передать показания, если расчет для квартиры производит ресурсоснабжающая организация).

Для юридических лиц Новосибирска доступны сервисы:

личный кабинет на сайте https://sibgenco.ru (сверка задолженности, оплата, передача макетов показаний);

передача с помощью электронного документооборота документов для оплаты (счета фактуры, акты сверок и прочие).

электронная почта services@sibgenco.ru (подача заявок на допуск/снятие и предоставление актов допуска/снятия приборов учета, сверка по начислениям, приём заявлений);

дистанционное снятие показаний теплосчетчиков при наличии у потребителя технической возможности.

Мобильное приложение «СГК» доступно для скачивания на платформах App Store и Google Play

Фото и инфографика предоставлены пресс-службой СГК