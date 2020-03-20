В Новосибирской области выявлен второй случай коронавирусной инфекции

7 марта пациентка прилетела из Италии в Москву, оттуда прибыла утром 8 марта рейсом 2513 авиакомпании S7 в Толмачево, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Служба московского Роспотребнадзора оперативно сообщила новосибирским коллегам информацию о пассажирке. Здесь ее сразу поместили под медицинское наблюдение по месту жительства.

Как рассказали в оперативном штабе, на самоизоляции женщина находилась с мужем, который прилетел вместе с ней из Италии. Клинических признаков инфекции все это время у пациентки не наблюдалось. После получения предварительных положительных проб на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу №1. Сегодня, после повторных тестов, диагноз подтвержден. Симптомов ОРВИ у нее по-прежнему нет. Супруг пациентки остается дома, под медицинским наблюдением, его тесты отрицательные.

Отмечается, что список пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск, их адреса и паспортные данные установлены. Специалисты Роспотребнадзора, сотрудники полиции и медицинские работники связываются с каждым, чтобы взять анализы на коронавирус, поместить под медицинское наблюдение и выдать предписание о самоизоляции.

Напомним, в Новосибирской области введен режим повышенной готовности. В регионе создан оперативный штаб по дополнительным мерам по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. Актуальная информация публикуется в официальном канале.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Фото: pixabay.com, автор- AhmadArdity