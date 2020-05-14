СГК переходит на долгосрочные договоры с подрядчиками в Новосибирске

Компания продолжит сотрудничество с ними и в дальнейшем: с текущего года СГК начинает работать с подрядчиками в городе по пятилетним договорам вместо ежегодных.

Текущий ремонт по итогам гидравлических испытаний 2020 года в Новосибирске Сибирская генерирующая компания (СГК) выполнит своими силами, а для замены старых трубопроводов на новые по программе капитального ремонта привлечет подрядчиков.

По итогам закупочных процедур, которые СГК провела в городе в апреле и мае, определены 4 подрядные организации — это местные ремонтно-строительные компании.

«Сибэнергострой» выполнит основной объем работ, проведет перекладку теплосетей на пяти из девяти участков, запланированных на этот год: на улицах Дмитрия Донского, Дачная, Котовского, Сибиряков-Гвардейцев, Котовского-Широкая.

СК «СтройЭнергоРесурс» заменит трубы на улицах Владимировская и в дамбе Октябрьского моста. Работы на улицах Пожарского и Национальной проведут компании «Масстройэлит» и «Тренд консалтинг».

Общая стоимость работ, которые выполнят подрядные организации, по результатам торгов составила 212,5 млн рублей. Напомним, закупки услуг СГК проводит в соответствии с федеральным законом о закупках №223-ФЗ и регламентом по закупочным процедурам компании.

С подрядчиками заключены договоры не только на ремонтный сезон 2020 года, сотрудничество планируется на 5-летнюю перспективу.

— С этого года мы переходим на долгосрочные пятилетние контракты с подрядчиками по программам капитального ремонта, это позволит повысить гарантии своевременности и качества выполнения работ. Подрядчики смогут заранее планировать работы и необходимые ресурсы для их выполнения. В условиях вирусных ограничений долгосрочное сотрудничество является также антикризисной мерой — как для подрядчиков, так и для нас, — рассказал директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Осенью прошлого года вопрос неэффективности краткосрочных договоров СГК обсуждала с экспертным сообществом на отраслевой конференции в Академгородке. 60% успеха в ремонте — это подготовка, отмечал тогда экс-генеральный директор «Новосибирскэнерго», заслуженный энергетик РФ Виталий Томилов. Подрядчики, проходящие через тендер весной, могут по факту оказаться технически не готовы к выполнению необходимого объема работ летом.

Впрочем, специалисты подчеркивают, что риски несвоевременного или некачественного выполнения подрядных работ есть всегда, и задача СГК — их минимизировать.

В числе обязательных требований к ремонтно-строительной компании — наличие квалифицированного, прошедшего аттестацию персонала. Например, на замену трубы длиной 518 метров на улице Национальной в Новосибирске потребуется привлечь в этом году 12 монтажников, 2 инженерно-технических работника, не менее четырех сварщиков 1-го разряда, 6 изолировщиков. Также подрядчик должен подтвердить, что у него есть необходимая спецтехника, такая как экскаватор, автокран, автопогрузчик. Немаловажен и опыт подрядной организации: за последние три года претендент на заказ должен выполнить аналогичные работы на сумму не менее 100 млн рублей.

Фото: пресс-служба СГК