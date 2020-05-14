Завершен демонтаж Зыряновского путепровода

Завершён один из ключевых этапов реконструкции Зыряновского путепровода на подходе к будущему четвёртому мосту через Обь, строительство которого началось в Новосибирске. За короткий промежуток майских праздников сняты пролётные строения над улицей Ипподромской. Движение по улице частично восстановлено, ограничения на некоторых полосах сохранятся до полного окончания работ на объекте. Концессионер проекта – Сибирская концессионная компания (входит в Группу «ВИС»). Генеральным подрядчиком выступает головная компания строительного субхолдинга Группы «ВИС» — Производственная фирма «ВИС», сообщили в пресс-службе компании.

В компании рассказали, что реконструкция путепровода включает в себя замену мостового полотна, деформационных швов, укрепление откосов и обновление осветительных мачт. Также будет увеличена высота пролётов переезда. Это позволит довести техническое состояние путепровода до современных стандартов строительства, по которым создаётся четвёртый мост. Учитывая высокую скорость движения по новому мосту — до 100 км в час — все подъезды к нему должны отвечать высоким техническим требованиям для обеспечения безопасности автовладельцев и пассажиров общественного транспорта.

На берегу реки Обь развёрнута строительная база, в регион мобилизованы парк специальной техники и необходимые материальные ресурсы. В ближайшее время планируется приступить к началу буровых работ под опоры моста.

Фото предоставлено пресс-службой компании