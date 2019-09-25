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СГК подключила 120 социальных учреждений

График разворота системы отопления будет представлен после решения мэра Новосибирска о начале отопительного сезона.
  • 25/09/2019, 10:07
СГК подключила 120 социальных учреждений

До начала отопительного сезона по индивидуальным заявкам было подключено 120 образовательных и лечебных учреждений, сообщили в Новосибирской теплосетевой компании. 30 заявок не были удовлетворены в связи с техническими особенностями схемы подключения объектов, сообщили в пресс-службе СГК.

График разворота системы отопления будет представлен после официального начала отопительного сезона, предположительно, 25 сентября. Традиционно первыми будут подключены социальные и образовательные учреждения.

Всего Сибирской генерирующей компании предстоит дать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7000 многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек. Запуск системы отопления может занять до полутора недель: для обеспечения качественного разворота системы отопления процесс подключения внутриквартальных сетей и домов разбит на несколько временных этапов. Температура подаваемой в магистральные сети воды в начале отопительного сезона 75 градусов.

Напомним, традиционно отопительный период начинается, если в течение пяти суток среднесуточная температура наружного воздуха опускается до +8 градусов и ниже.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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