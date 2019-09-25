Отчисления в пенсионный фонд (как платит физлицо, ИП и самозанятый)

Страховая и накопительная часть

Разделение пенсий на страховую и накопительную часть произошло в 2002г., с вступлением в силу ФЗ №173. В результате этой реформы, все они были разделены на две части: страховую и накопительную.

Страховая часть

Страховая пенсия назначается каждому россиянину, отвечающему следующим требованиям:

Достигнут установленный пенсионным законодательством возраст ухода на пенсию. До 2018г. он составлял для мужской части трудящихся 60 лет, а для женской – 55. С 2019г. очередного этапа реформирования, началось постепенное повышение пенсионного порога. Закончиться она должна к 2025г., когда пенсионный возраст повысится, соответственно, до 65 и 60 лет.

На страховом счету гражданина имеется минимально допустимое количество баллов ИПК. Такой порядок был введён в 2015г., в целях унификации учёта стажа рабочих и служащих. В 2019г. минимальный коэффициент для оформления страховой пенсии, должен превышать 16,2 балла.

У работника к моменту достижения пенсионного возраста должно быть в активе не менее 10 лет трудового стажа.

Если эти условия не выполнены, то человек вправе претендовать только на начисление базовой пенсии, без дополнительных страховых выплат.

Накопительная часть

Накопительная часть представляет собой личный счёт гражданина, на котором аккумулируются переводимые туда денежные средства. Эти деньги инвестируются фондом в различные прибыльные предприятия, а доход в виде процентов также копится на счету. При выходе гражданина на покой, накопленные деньги выплачиваются ему в виде ежемесячного дополнения к страховой части.

Согласно положениям пенсионного законодательства, правом формирования накопительной части обладают даже иностранные граждане, трудящиеся на территории РФ. Для этого им потребуется заключить договор с одним из накопительных фондов, и перечислять средства на личный счёт. По достижении старости, они будут получать доплату к пенсии из накопленных на счету за время работы средств, и процентов от инвестиционных доходов.

Разница между страховой и накопительной пенсией

Суть различий между двумя видами пенсионных выплат состоит в их назначении: страховой фонд предназначается для осуществления выплат гражданам, уже вышедшим на пенсию. Накопительный же счёт строго индивидуален, и предназначается для пенсионных доплат своему владельцу при выходе его на покой.

Формирование накопительной и страховой частей производится в виде обязательных отчислений работодателей за каждого своего наёмного рабочего и служащего. Согласно положениям ФЗ №111, всего он обязан ежемесячно выплачивать в пенсионный фонд сумму, эквивалентную 22% от величины заработной платы каждого работника. Из этой суммы 16% предназначается для страхового фонда, а 6% – для накопительного.

В 2015г., в связи с наступившим в России финансовым кризисом, было принято правительственное решение о заморозке формирования накопительной части. Вызвано это было бюджетным дефицитом, и нехваткой средств на текущие пенсионные выплаты. С этих пор все 22% отчислений работодателя уходят в страховую часть, на текущие выплаты пенсионерам, а формирование индивидуальных накопительных счетов временно приостановлено. Мораторий на формирование накопительных пенсий планируется продлить до 2021г., но не исключена и дальнейшая его пролонгация.

Однако, за гражданами оставлена возможность самостоятельного пополнения своего накопительного счёта, из личных средств. Отчислять деньги можно в многочисленные накопительные инвестфонды (НПФ), которые вкладывают их в прибыльные активы с зачислением прибыли на счёт гражданина. В 2014г. даже была принята госпрограмма о солидарном формировании накопительных пенсий.

Суть её состояла в возможности добровольного отчисления работником в накопительные фонды определённой суммы, не менее 2 тыс. руб. в год. Государство, в свою очередь, в виде поощрения начисляло такую же сумму на его личный счёт в НПФ из бюджетных средств. Но, с 2015г. и эта программа была упразднена ввиду дефицита бюджета. Дальнейшая судьба данного начинания находится под вопросом, и зависит от финансово-экономического положения государства в ближайшее время.

Пенсионные взносы ИП

Частные предприниматели, если они выступают в роли работодателей, подпадают под действие закона №111, и обязаны в 2019г. отчислять в ПФР 22% от заработка наёмного работника. Кроме этого, сам предприниматель, имеющий статус ИП, является участником программы пенсионного страхования. Поэтому он обязан ежегодно уплачивать в ПФР определённую сумму за самого себя.

Величина этих отчислений фиксирована, и определяется постановлениями, принимаемыми правительством. Размер их зависит от величины дохода ИП за истёкший финансовый год. В настоящее порядок выплат от частных предпринимателей в пенсионный фонд регулируется ФЗ №335, принятым в конце 2017г. Он содержит следующие положения, касающиеся ИП:

При величине годовых доходов предпринимателя менее 300 тыс. руб., в 2019г. размер отчислений составит 29,3 тыс. руб., а в 2020г. уже 32,4 тыс. рубля.

Если размер годовой прибыли ИП превышает 300 тыс. руб., то к указанным выше фиксированным величинам выплат, прибавляется ещё 1% от суммы, превышающей 300 тысячей. Например, если доходность ИП за 2018г. составила 400 тыс. руб., то предпринимателю следует заплатить в пенсионный фонд в наступившем 2019г.: 29,3 тыс. + (100 тыс. х 1%) = 30,3 тыс. рублей.

Другой пункт законодательства указывает, что максимальный размер пенсионных отчислений для ИП не может превышать базовую ставку более, чем в 8 раз. То есть, максимально возможный ежегодный платёж, взимаемый с частного предпринимателя, в 2019г. равен: 29,3 тыс. руб. х 8 = 234,4 тыс. рублей.

Отчисления в ПФ для самозанятых

С 2019г. в действие вступил пилотный проект закона №422, юридически узаконивающий новый налоговый статус – «самозанятые граждане». Сюда включаются лица, занимающиеся мелким частным предпринимательством, но не зарегистрированные в качестве ИП. Они не могут являться работодателями или заниматься перепродажей.

Налоговое законодательство предусматривает взимание с лиц, зарегистрированных в качестве самозанятых, только один вид взносов – единый вменённый налог. Величина его составляет 4% для тех из них, что работают в физлицами, и 6% для самозанятых, предоставляющих услуги предприятиям и организациям. Никаких отчислений в пенсионный фонд они делать не обязаны.

Это имеет и свои минусы: у самозанятых, в отличие от ИП, не формируется страховая часть пенсии, и в старости они могут рассчитывать только на минимальное социальное обеспечение. При желании, они могут заключать договора с накопительными пенсионными фондами, открывая личные счета, и перечисляя туда определённую часть доходов.