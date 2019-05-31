СГК приступает к следующему этапу испытаний теплосетей в Новосибирске

Под испытания с 3 июня по 9 июня 2019г в зоне ТЭЦ-4 попадают теплосети, расположенные в Заельцовском районе. С 4 по 13 июня 2019 года в зоне ТЭЦ-3 будут испытаны сети в Калининском и Ленинском районах города.

Основная цель гидравлических испытаний – выявить дефекты городских трубопроводов и предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в период отопительного сезона.

Испытания будут проводиться в круглосуточном режиме. Подключать горячую воду по отдельным улицам и кварталам энергетики начнут по мере устранения повреждений теплосетей.

— Руководителям организаций и ведомств во время испытаний необходимо быть предельно внимательными, усилить надзор за помещениями, межквартальными и внутридомовыми разводками. Горожанам мы рекомендуем не допускать нахождение детей вблизи теплосетей, а владельцам автотранспорта соблюдать особую осторожность при движении, поскольку в часто теплотрассы проходят под проезжей частью, — отметил заместитель главного инженера по режимам НТСК Роман Корниенко.

При испытаниях возможны разрывы трубопроводов и размывы грунта. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, не получившим предупреждения о проведении испытаний тепловых сетей, необходимо до их начала обратиться в свой сетевой район Новосибирской теплосетевой компании СГК для получения инструктажа о правилах проведения испытаний.

Третий этап по зоне ТЭЦ-4 будет проходить с 3 июня по 9 июня на улицах:

Аэропорт, Бардина, Минина, Светлановская, Катодная, Северная, Весенняя, Тимирязева, Вавилова, Дачная, Перевозчикова, Красный проспект (от м.Гагаринская до ул.Северная), Д.Донского, Залесского, Жуковского, Д.Ковальчук (от ул. Плановой до ул. Залесского), Плановой (четные номера домов от метродепо до ул.Тимирязева), Танковой, Кавалерийской, Новой, Овражной, Каунасской, Кропоткина, Деповская, Пулеметная.

Испытания по зоне ТЭЦ-3 будут проходить С 4 по 13 июня на улицах:

Петропавловская, Станиславского, Костычева, Дружбы, Серафимовича, Р-Корсакова, С-Гвардейцев, Ватутина, Н-Данченко, Вертковская, Степная, Пархоменко, Плахотного, Котовского, 2-я Станционная, Широкая, Невельского, Колхидская, Спортивная, Филатова, Титова, Оборонная, Волховская, Троллейный жилмассив, «Чистая слобода», Западный и Юго-Западный жилмассивы, поселок «Затон», промышленная площадка НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционная, Олимпийская.

Испытания тепловых проводятся повышенным давлением. Температура воды в трубах в период мероприятий безопасна для человека, поскольку не превышает +40 °С. Тем не менее горожанам нужно соблюдать меры предосторожности: не заходить за ограждения, где идет ремонт, не подходить близко к месту разлива воды, не забираться в тепловые камеры.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к необходимости проведения проверки состояния теплосетей. Это важнейшее условие их подготовки к следующему отопительному сезону.

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Фото: пресс-служба СГК