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«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

На терминале компании около 13 га дополнительной площади, которую она готова задействовать для развития ТЛЦ, и уже созданная инфраструктура.
  • 31/05/2019, 12:35
Автор: Юлия Данилова
«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске
Создание ТЛЦ с учетом планов развития 3 крупнейших игроков регионального рынка закроет потребности области в контейнерных площадках.

— Изначально ФКУ «Ространсмодернизация» рассматривала возможность размещения ТЛЦ в Красноярске, но сейчас тяготеет к Новосибирску и изучает две площадки: на правом берегу — в районе локации терминала «Евросиб», на левом — в районе Чика, где уже созданы большие складские площади, — рассказал InfoPro54 директор филиала ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» в Новосибирской области Сергей Волчков. — Наша компания не скрывает своей заинтересованности в создании транспортно-логистического центра на своем терминале.

Собеседник редакции подтвердил, что знает об интересе к ТЛЦ со стороны ОАО «Промышленно-логистический парк», но считает, что создавать совершенно новый транспортно-логистический центр с мощностью в 200 тысяч TEU/год, заявленной «Ространсмодернизацией», нецелесообразно. Согласно маркетинговым расчетам «Евросиб», контейнерный оборот в Новосибирской области к 2025 году вырастет с текущих 350 тысяч TEU до 570 тысяч в оптимистичном сценарии, в пессимистичном — до 440 тысяч TEU. Ввод нового ТЛЦ приведет к переизбытку в регионе перерабатывающих мощностей, что не нужно ни рынку, ни работающим на нем игрокам. Волчков напомнил, у других участников рынка в Новосибирске также есть планы по развитию контейнерных площадок.

гендиректор АИР Александр Зырянов

В ПЛП ждут нового резидента

— Преимущество нашей площадки в том, что мы не зажаты со всех сторон городом. Мы занимаем территорию около 32 га, из них 13 га свободны для развития ТЛЦ, создания производственных мощностей. Рядом находится Северный проезд, который позволяет выехать на ключевые направления, не заезжая в город, — перечисляет Волчков. — Кроме того, мы уже вкладываем ресурсы в развитие. В этом году инвестпрограмма компании направлена на расширение контейнерных площадок, мы заключили договоры на развитие инфраструктуры, занимаемся обновлением программного обеспечения, полностью обновили парк перегрузочной техники. У нас есть складские мощности, контейнерная площадка соответствует всем параметрам для работы колесной техники и т.д.

За последние годы объем переработки контейнеров на терминале значительно возрос. Для сравнения, в 2018 году этот показатель приблизился к 80 тысячам TEU, что превышает уровень 2017 на 35%, к концу текущего года «Евросиб» готов выйти на 120 тысяч TEU. В соответствии со стратегией развития, учитывая конкурентную ситуацию, Евросиб осуществляет поэтапные инвестиции для достижения потенциала переработки 150-200-250 тысяч TEU/год. Сумму инвестиций в проект в компании не озвучивают, при этом отмечается, что основной объем финансирования пойдет за счет собственных ресурсов.

— Сегодня мы рассматриваем возможность перехода на новую крановую технологию, — делится собеседник InfoPro54. — Если решение о размещении транспортно-логистического центра будет принято в пользу ПЛП, наши планы сохранятся, но возможна корректировка по этапам и срокам ввода. Будем смотреть по ситуации.

Вместе с тем руководитель новосибирского филиала «Евросиб» отмечает, что на станции Чик терминал нужно ставить с нуля, то есть проект потребует большего вложения финансовых средств по сравнению с развитием уже работающей площадки.

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Где в Новосибирске разместится пилотный ТЛЦ?

Напомним, ранее гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов говорил о том, что решение по месту размещения ТЛЦ в Новосибирске «Ространсмодернизация» планирует принять в конце июня. По оценкам Сергея Волчкова, создание ТЛЦ с учетом планов развития трех крупнейших игроков регионального рынка — «Евросиб», «ТрансКонтейнер» и FESCO — закроет потребности области в контейнерных площадках.

— Если говорить в целом о перспективах развития новосибирского рынка контейнерной логистики, то, на мой взгляд, площадки, которые находятся в городской черте, имеют ограниченный ресурс для роста. Основные терминалы должны формироваться за чертой Новосибирска, где есть грузопоток и возможности для расширения, — считает Волчков.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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