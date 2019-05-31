«Евросиб СПб-транспортные системы» поборется за ТЛЦ в Новосибирске

— Изначально ФКУ «Ространсмодернизация» рассматривала возможность размещения ТЛЦ в Красноярске, но сейчас тяготеет к Новосибирску и изучает две площадки: на правом берегу — в районе локации терминала «Евросиб», на левом — в районе Чика, где уже созданы большие складские площади, — рассказал InfoPro54 директор филиала ЗАО «Евросиб СПб-транспортные системы» в Новосибирской области Сергей Волчков. — Наша компания не скрывает своей заинтересованности в создании транспортно-логистического центра на своем терминале.

Собеседник редакции подтвердил, что знает об интересе к ТЛЦ со стороны ОАО «Промышленно-логистический парк», но считает, что создавать совершенно новый транспортно-логистический центр с мощностью в 200 тысяч TEU/год, заявленной «Ространсмодернизацией», нецелесообразно. Согласно маркетинговым расчетам «Евросиб», контейнерный оборот в Новосибирской области к 2025 году вырастет с текущих 350 тысяч TEU до 570 тысяч в оптимистичном сценарии, в пессимистичном — до 440 тысяч TEU. Ввод нового ТЛЦ приведет к переизбытку в регионе перерабатывающих мощностей, что не нужно ни рынку, ни работающим на нем игрокам. Волчков напомнил, у других участников рынка в Новосибирске также есть планы по развитию контейнерных площадок.

За последние годы объем переработки контейнеров на терминале значительно возрос. Для сравнения, в 2018 году этот показатель приблизился к 80 тысячам TEU, что превышает уровень 2017 на 35%, к концу текущего года «Евросиб» готов выйти на 120 тысяч TEU. В соответствии со стратегией развития, учитывая конкурентную ситуацию, Евросиб осуществляет поэтапные инвестиции для достижения потенциала переработки 150-200-250 тысяч TEU/год. Сумму инвестиций в проект в компании не озвучивают, при этом отмечается, что основной объем финансирования пойдет за счет собственных ресурсов.

— Сегодня мы рассматриваем возможность перехода на новую крановую технологию, — делится собеседник InfoPro54. — Если решение о размещении транспортно-логистического центра будет принято в пользу ПЛП, наши планы сохранятся, но возможна корректировка по этапам и срокам ввода. Будем смотреть по ситуации.

Вместе с тем руководитель новосибирского филиала «Евросиб» отмечает, что на станции Чик терминал нужно ставить с нуля, то есть проект потребует большего вложения финансовых средств по сравнению с развитием уже работающей площадки.

— Если говорить в целом о перспективах развития новосибирского рынка контейнерной логистики, то, на мой взгляд, площадки, которые находятся в городской черте, имеют ограниченный ресурс для роста. Основные терминалы должны формироваться за чертой Новосибирска, где есть грузопоток и возможности для расширения, — считает Волчков.

Напомним, ранее гендиректор ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов говорил о том, что решение по месту размещения ТЛЦ в Новосибирске «Ространсмодернизация» планирует принять в конце июня. По оценкам Сергея Волчкова, создание ТЛЦ с учетом планов развития трех крупнейших игроков регионального рынка — «Евросиб», «ТрансКонтейнер» и FESCO — закроет потребности области в контейнерных площадках.

Фото предоставлено пресс-службой компании