СГК проведет ремонт на магистральном трубопроводе

Теплосетевое подразделение СГК проведет аварийный ремонт отвода на магистральном трубопроводе по ул. Макаренко.

Помимо жилых домов в зоне отключения 15 социально значимых объектов и 25 административных зданий по улицам Дунаевского, Объединения, Макаренко, Столетова, Пятницкого, Курчатова.

Более подробная информация доступна на карте отключений на сайте http://nskteplonavigator.ru/

Начало отключения запланировано на 9:00 10 декабря. К работе на объекте будет привлечена одна бригада из пяти человек, задействовано 3 единицы техники. Будет устранен выявленный дефект с целью предотвращения более негативных последствий.

После замены поврежденного участка трубы работы будут завершены, и в 15:00 запланировано заполнение трубопровода.

Исходный режим теплоснабжения планируется восстановить к 17:00 часам этого же дня.

Фото: пресс-служба СГК