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Администрация Томской области и НСА дали старт системному агрострахованию в регионе

В 2019 году к системе агрострахования присоединились помимо Томской области, Красноярский край, а также Иркутская и Новосибирская области.
  • 10/12/2019, 11:00
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Национальный союз агростраховщиков и руководство Томской области обсудили восстановление системы страхования рисков сельхозобъектов в данном сибирском регионе, сообщили в пресс-службе НСА. Результатом встречи стало решение сторон о необходимости продолжить сотрудничество союза и региона на мероприятиях весеннего сезона – с информированием томских аграриев о нововведениях в системе агрострахования.

— В Томской области система агрострахования развивается с 2019 года, с господдержкой здесь было застраховано только 3 тыс. га посевных площадей, в прошлом году страхование с господдержкой не проводилось, — уточняет президент НСА Корней Биждов. — За последние два года в регионе дважды объявлялся режим ЧС в АПК в связи с переувлажнением почвы. Руководство области проявило интерес к развитию региональной системы агрострахования, НСА окажет со своей стороны всю необходимую поддержку.

Он подчеркнул, что по данным НСА на 1 ноября 2019 года, охват страхованием посевов в Сибирском федеральном округе составил 832 тыс. га и более чем в 4 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года, когда выраженная практика страхования наблюдалась только в Алтайском крае и Омской области.

— В текущем году к системе агрострахования присоединились еще 4 региона: Красноярский край и 3 области: Иркутская, Новосибирская и, соответственно, Томская. НСА продолжит оказывать содействие развитию системы страховой защиты рисков АПК Сибири, — отметил Корней Биждов.

Фото: pixabay.com, автор- SarahRichterArt

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