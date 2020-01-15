СГК реконструировала теплотрассу 1940-х годов на территории ТЭЦ-3

Сибирская генерирующая компания завершила реконструкцию трубопровода «Запад-2» на Новосибирской ТЭЦ-3 — это одна из пяти теплотрасс, поставляющих теплоноситель в город, сообщили в пресс-службе СГК.

Строительство велось с 2018 года в рамках инвестиционной программы. Сегодня через «Запад-2» получают тепло 110 предприятий и организаций, в том числе социальные объекты. Среди крупных потребителей Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина; Научно-производственное объединение «Луч» и производитель бытовой химии — завод «Сибиар». Это бывшие потребители котельной новосибирского завода «Сибсельмаш», переключенные на централизованное теплоснабжение в 2018-2019 годах. Суммарная тепловая нагрузка при замещении составила 120 Гкал/час. СГК вложила в проект около 70 млн рублей.

Есть резерв для роста: трасса рассчитана на пропуск 2,5 тысячи кубических метров сетевой воды, а сейчас поступает порядка 1,7 тысяч. СГК рассматривает вопрос и увеличения мощностей самой Новосибирской ТЭЦ-3, обсуждается несколько вариантов модернизации.

Два года назад теплотрассы «Запад-2» фактически не было. Построенная в 1940-е годы для снабжения теплом комбината «Сибкомбайн» (впоследствии новосибирский завод «Сибсельмаш»), в 1990-е она перестала действовать и пришла в негодность. Потребители получали тепло от котельной «Сибсельмаша».

В 2018 году руководство «Сибсельмаша» приняло решение отказаться от производства тепла, а СГК начала строить новую теплотрассу. Тариф для потребителей, переключенных на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-3, снизился.

Ранее, помимо котельной «Сибсельмаша», СГК уже переключила в 2018-2019 годах на теплоснабжение от ТЭЦ еще 8 котельных, которые отапливали как промышленный сектор, так и жилые дома. Суммарно это увеличило нагрузку станций на 400 Гкал/час. В 2020 году планируется переключить на централизованное теплоснабжение еще несколько заводов.

Фото: пресс-служба СГК