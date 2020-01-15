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Законодательные новинки для малого бизнеса в 2020 году

  • 15/01/2020, 11:55
В 2019 году прошла конференция, на которой рассматривались основные законодательные тренды. В том году был рост разных законопроектов, которые направлены на развитие отраслей, что вызвало бурное обсуждение общественности. Что должно измениться в этом году?

В наступившем 2020 году будет уделяться большое внимание предпринимательству. Все законы будут изданы только ради того, чтобы повлиять на развитие бизнеса, на возможность создания единой информационной среды для всех предпринимателей, а также для того, чтобы продвинуть российский бизнес на зарубежные рынки. Некоторые эксперты утверждают, что такие изменения должны благоприятно сказаться на малом и среднем бизнесе. Рассмотрим основные изменения, которые ожидаются в данной сфере в этом году:

  1. Введение электронных трудовых книжек. Этот закон должен вступить в силу с 1 января. Каждый работодатель в 2020 году обязан будет известить своих сотрудников о том, что им потребуется завести новую трудовую книжку. Чтобы получить свою старую книжку на руки, необходимо будет составить заявление и получить документ, а сам работодатель никакой ответственности нести не будет.
  2. Ожидается увеличение взносов для индивидуальных предпринимателей. А также с 1 января все компании должны будут перейти на электронный документооборот.
  3. Любой товар теперь должен маркироваться. Под маркировкой товара подразумевают нанесение штрих-кода, именно по нему можно легко отследить путь производителя и избежать контрафакта. Раньше такие обязательства распространялись на алкогольную продукцию и изделия из меха. Также все гостиницы, в которых имеется больше 15 номеров, должны получить сертификат, где будет указано, сколько звезд присвоено.

Особенности налоговой политики государства

Не так давно на сайте Минфина можно было увидеть документ, который называется «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно–тарифной политики». Главными аспектами этого документа можно считать:

  1. В первую очередь предлагается закрепить некоторые отлагательные нормы вступления в силу элементов налогообложения, которые ухудшают положение налогоплательщиков.
  2. Налоговый кодекс РФ охватывает такие платежи, как утилизационный сбор, налоги на доходы операторов, туристический сбор.
  3. В следующем году, государство будет уделять больше внимания созданию единой информационной среды в налогах и таможне.

В этом году планируется также полностью завершить внедрение закона «Об оценочной деятельности в РФ». Завершится кадастровая переоценка объектов недвижимости, которая проводилась на протяжении трех лет.

Изменения на краудфандинге

С 1 января будет действовать закон, который рассматривает основные операции инвестирования и теперь платформы краудфандинга станут доступными и прозрачными. Основные моменты:

  1. Все операторы будут включены в реестр Банка России.
  2. Сделки между крупными компаниями и инвесторами заключаются через личный кабинет, поэтому любые операции можно будет отследить.
  3. Безналичный расчет делается для защиты самих инвесторов.
  4. Все участники сделок будут тщательно проверяться.
  5. Инвестиции физического лица не могут превышать 600 000 рублей.

Кроме прозрачных сделок, стоит еще ожидать повышения налога для малого бизнеса практически на 5%.

Как будет происходить отмена ЕНВД

В 2020 году планируют увеличить налог на имущество и отменить ЕНВД. Некоторые изменения уже произошли в 2019 году. Значительно поднялись налоги на имущество, был создан большой список, по которому налоги исчислялись исходя из кадастровой стоимости. То есть, говоря простым языком, на местном уровне могут самостоятельно расширить список объектов. Постепенно отменяется ЕНВД.

Кроме всего прочего, рассматривается вариант с отменой срока давности налоговых преступлений. Должники могут преследоваться больше 10 лет. В этом году государство планирует получить тотальный контроль над всеми гражданами. Контролироваться будут платежи физических лиц, банковские карты и электронные платежные системы.

В 2019 году остро стоял вопрос с дроблением бизнеса, но налоговики в 2020 году нашли выход, теперь если будут найдены признаки взаимозависимости между компаниями, они тут же будут объединяться. Планируется ввести нововведения даже в патентную систему налогообложения.

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Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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