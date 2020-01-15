Законодательные новинки для малого бизнеса в 2020 году

В наступившем 2020 году будет уделяться большое внимание предпринимательству. Все законы будут изданы только ради того, чтобы повлиять на развитие бизнеса, на возможность создания единой информационной среды для всех предпринимателей, а также для того, чтобы продвинуть российский бизнес на зарубежные рынки. Некоторые эксперты утверждают, что такие изменения должны благоприятно сказаться на малом и среднем бизнесе. Рассмотрим основные изменения, которые ожидаются в данной сфере в этом году:

Введение электронных трудовых книжек. Этот закон должен вступить в силу с 1 января. Каждый работодатель в 2020 году обязан будет известить своих сотрудников о том, что им потребуется завести новую трудовую книжку. Чтобы получить свою старую книжку на руки, необходимо будет составить заявление и получить документ, а сам работодатель никакой ответственности нести не будет. Ожидается увеличение взносов для индивидуальных предпринимателей. А также с 1 января все компании должны будут перейти на электронный документооборот. Любой товар теперь должен маркироваться. Под маркировкой товара подразумевают нанесение штрих-кода, именно по нему можно легко отследить путь производителя и избежать контрафакта. Раньше такие обязательства распространялись на алкогольную продукцию и изделия из меха. Также все гостиницы, в которых имеется больше 15 номеров, должны получить сертификат, где будет указано, сколько звезд присвоено.

Особенности налоговой политики государства

Не так давно на сайте Минфина можно было увидеть документ, который называется «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно–тарифной политики». Главными аспектами этого документа можно считать:

В первую очередь предлагается закрепить некоторые отлагательные нормы вступления в силу элементов налогообложения, которые ухудшают положение налогоплательщиков. Налоговый кодекс РФ охватывает такие платежи, как утилизационный сбор, налоги на доходы операторов, туристический сбор. В следующем году, государство будет уделять больше внимания созданию единой информационной среды в налогах и таможне.

В этом году планируется также полностью завершить внедрение закона «Об оценочной деятельности в РФ». Завершится кадастровая переоценка объектов недвижимости, которая проводилась на протяжении трех лет.

Изменения на краудфандинге

С 1 января будет действовать закон, который рассматривает основные операции инвестирования и теперь платформы краудфандинга станут доступными и прозрачными. Основные моменты:

Все операторы будут включены в реестр Банка России. Сделки между крупными компаниями и инвесторами заключаются через личный кабинет, поэтому любые операции можно будет отследить. Безналичный расчет делается для защиты самих инвесторов. Все участники сделок будут тщательно проверяться. Инвестиции физического лица не могут превышать 600 000 рублей.

Кроме прозрачных сделок, стоит еще ожидать повышения налога для малого бизнеса практически на 5%.

Как будет происходить отмена ЕНВД

В 2020 году планируют увеличить налог на имущество и отменить ЕНВД. Некоторые изменения уже произошли в 2019 году. Значительно поднялись налоги на имущество, был создан большой список, по которому налоги исчислялись исходя из кадастровой стоимости. То есть, говоря простым языком, на местном уровне могут самостоятельно расширить список объектов. Постепенно отменяется ЕНВД.

Кроме всего прочего, рассматривается вариант с отменой срока давности налоговых преступлений. Должники могут преследоваться больше 10 лет. В этом году государство планирует получить тотальный контроль над всеми гражданами. Контролироваться будут платежи физических лиц, банковские карты и электронные платежные системы.

В 2019 году остро стоял вопрос с дроблением бизнеса, но налоговики в 2020 году нашли выход, теперь если будут найдены признаки взаимозависимости между компаниями, они тут же будут объединяться. Планируется ввести нововведения даже в патентную систему налогообложения.