Рекламодателям

СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска

  • 28/12/2021, 15:17
СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска
В 2022 году СГК увеличит объем вложений в модернизацию ТЭЦ Новосибирской области: инвестиции составят 1,2 млрд рублей — вдвое больше, чем в 2021 году.

Проекты в основном связаны с эффективностью оборудования и экологичностью работы станций: модернизация электрофильтра и паропроводов, установка систем очистки котлов. Еще 2,9 млрд компания вложит в ремонтную программу.

Предварительный годовой объем инвестиций на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве в 2022 году составит 1 млрд 218 млн рублей — против 641 млн рублей как годом ранее. Об этом рассказал журналистам в конце прошлой недели директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Глава регионального филиала энергокомпании поделился информацией о пяти крупных проектах инвестпрограммы.

  • Инженеры выполнят проект реконструкции электрофильтра котла №11 на ТЭЦ-4. Модернизация очистного оборудования позволит повысить коэффициент полезного действия электрофильтра. В результате годовой объем выбросов от котла снизится более чем вдвое.
  • ТЭЦ-3 завершит обновление систем очистки котлов, тем самым решит задачу, поставленную техническим руководством СГК с приходом компании в Новосибирск. Новые аппараты смывают золу внутри топки котла струей воды под давлением 5 атмосфер — по схеме, которую задает компьютер. На пяти из восьми котлов станции новые автоматизированные системы установили в 2020-2021 годах.
  • ТЭЦ-4 планирует заменить две нитки паропровода турбоагрегата № 11. Это трубы, по которым пар подается из котла на турбоагрегат. Станция уже несколько лет подряд поэтапно меняет старые паропроводы, изготовленные еще в 1960-х годах. Их несвоевременная замена может привести, как минимум, к запрету эксплуатации турбин. Новые трубы из высоколегированной стали должны проработать ближайшие 25 лет.

Кроме того, теплоэлектростанции приступят к строительству ранее спроектированного нового оборудования.

  • ТЭЦ-4 построит систему возврата сточных вод в производственный цикл. Цель проекта — исключение сброса ливневых и производственных стоков в городской коллектор. После очистки вода в объеме примерно 177 тыс. м³/год будет возвращаться в промышленный оборот. Проектирование инженеры завершили в 2021 году.
  • ТЭЦ-5 в 2022 году планирует завершить проектирование и начать техперевооружение водогрейного котла №5. Этот проект предусмотрен стратегией развития Новосибирска — чтобы обеспечивать перспективные тепловые нагрузки в зоне теплоснабжения станции, пояснил Андрей Колмаков.

В поддержание основного оборудования пяти станций Новосибирской области СГК в 2022 году потребуется вложить еще 2,9 млрд рублей. На ремонтную компанию СГК направит на 226 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Теплоэлектростанции выполнят капитальные и средние ремонты на 24 единицах основного оборудования ТЭЦ, в том числе:

  • на шести котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2570 т/час,
  • на девяти турбоагрегатах установленной мощностью 741 МВт,
  • на девяти турбогенераторах мощностью 910 МВт.

Бюджет ремонтной программы 2021 года составил 2,7 млрд рублей. Теплоэлектростанции выполнили капитальный и средний ремонт выполнили на 20 единицах основного оборудования.

Фото с сайта СГК

463

Рубрики : Энергетика&ЖКХ

Регионы: Новосибирская область

Теги : тэц СГК инвестиции Андрей Колмаков


0
0

Комментировать

пока нет комментариев
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

28/12/2021, 16:48

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

28/12/2021, 16:35

Центр бор-нейтронозахватной терапии рака в окноклинике Блохина планируют запустить в 2023 году

28/12/2021, 16:12

Производить больше, используя меньше

28/12/2021, 13:00
Популярное

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

27/12/2021, 17:19

Почему болит поясница? Возможные причины болей

27/12/2021, 13:45

Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

27/12/2021, 11:21

С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

27/12/2021, 10:02

Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

24/12/2021, 16:13

Как накажут за нелегальную сдачу квартиры

24/12/2021, 12:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

28/12/2021, 15:05

Сотрудники «Ростелекома» в Сибири исполнили детские новогодние мечты

28/12/2021, 13:44

В исправительных учреждениях Новосибирской области реализован проект «Путь домой: открытый мир»

28/12/2021, 13:00

Выпускаемый в Новосибирске электронный медицинский термометр постепенно завоёвывает рынок

28/12/2021, 12:39

Покупайте и продавайте валюту в мобильном приложении Банка «Левобережный»

28/12/2021, 12:30

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

Финансы

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Тренды банковского рынка в 2021 году

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новости Новосибирска

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Вместо плана застройки городского аэропорта Новосибирска — «невнятная картинка с серыми новостройками»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

Центр бор-нейтронозахватной терапии рака в окноклинике Блохина планируют запустить в 2023 году

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

За четыре года цена поздравления от Деда Мороза выросла на 70%

Разработаны четыре новых инструмента, помогающих решить жилищный вопрос молодых учёных

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска