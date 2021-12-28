СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска

Проекты в основном связаны с эффективностью оборудования и экологичностью работы станций: модернизация электрофильтра и паропроводов, установка систем очистки котлов. Еще 2,9 млрд компания вложит в ремонтную программу.

Предварительный годовой объем инвестиций на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ в Куйбышеве в 2022 году составит 1 млрд 218 млн рублей — против 641 млн рублей как годом ранее. Об этом рассказал журналистам в конце прошлой недели директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

Глава регионального филиала энергокомпании поделился информацией о пяти крупных проектах инвестпрограммы.

Инженеры выполнят проект реконструкции электрофильтра котла №11 на ТЭЦ-4. Модернизация очистного оборудования позволит повысить коэффициент полезного действия электрофильтра. В результате годовой объем выбросов от котла снизится более чем вдвое.

ТЭЦ-3 завершит обновление систем очистки котлов, тем самым решит задачу, поставленную техническим руководством СГК с приходом компании в Новосибирск. Новые аппараты смывают золу внутри топки котла струей воды под давлением 5 атмосфер — по схеме, которую задает компьютер. На пяти из восьми котлов станции новые автоматизированные системы установили в 2020-2021 годах.

ТЭЦ-4 планирует заменить две нитки паропровода турбоагрегата № 11. Это трубы, по которым пар подается из котла на турбоагрегат. Станция уже несколько лет подряд поэтапно меняет старые паропроводы, изготовленные еще в 1960-х годах. Их несвоевременная замена может привести, как минимум, к запрету эксплуатации турбин. Новые трубы из высоколегированной стали должны проработать ближайшие 25 лет.

Кроме того, теплоэлектростанции приступят к строительству ранее спроектированного нового оборудования.

ТЭЦ-4 построит систему возврата сточных вод в производственный цикл. Цель проекта — исключение сброса ливневых и производственных стоков в городской коллектор. После очистки вода в объеме примерно 177 тыс. м³/год будет возвращаться в промышленный оборот. Проектирование инженеры завершили в 2021 году.

ТЭЦ-5 в 2022 году планирует завершить проектирование и начать техперевооружение водогрейного котла №5. Этот проект предусмотрен стратегией развития Новосибирска — чтобы обеспечивать перспективные тепловые нагрузки в зоне теплоснабжения станции, пояснил Андрей Колмаков.

В поддержание основного оборудования пяти станций Новосибирской области СГК в 2022 году потребуется вложить еще 2,9 млрд рублей. На ремонтную компанию СГК направит на 226 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Теплоэлектростанции выполнят капитальные и средние ремонты на 24 единицах основного оборудования ТЭЦ, в том числе:

на шести котлоагрегатах суммарной паропроизводительностью 2570 т/час,

на девяти турбоагрегатах установленной мощностью 741 МВт,

на девяти турбогенераторах мощностью 910 МВт.

Бюджет ремонтной программы 2021 года составил 2,7 млрд рублей. Теплоэлектростанции выполнили капитальный и средний ремонт выполнили на 20 единицах основного оборудования.