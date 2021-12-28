Рекламодателям

Центр бор-нейтронозахватной терапии рака в окноклинике Блохина планируют запустить в 2023 году

  • 28/12/2021, 16:12
Автор:
Новости Новосибирска
Новосибирские ученые создают для центра ускорительный источник нейтронов и ведут разработку средств адресной доставки бор-содержащих препаратов до раковой опухоли.

— После визитов в Новосибирске премьера Михаила Мишустина (в марте 2021 года) и вице-премьера Дмитрия Чернышенко (в августе 2021) правительство РФ приняло решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП) в НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Москва), — сообщил на пресс-конференции заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Петр Багрянский.

Новости Новосибирска

Новосибирские ученые достучались до центра

По «дорожной карте» проекта за 2022 год ИЯФ СО РАН должен создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в центр Блохина.

— Работы по его созданию уже начаты, 30% запчастей сконструированы и запущены в производство, необходимые компоненты закуплены, — уточнил Багрянский. — Подготовлено техзадание на реконструкцию помещения в центре онкологии. Надеемся, что нам удастся реализовать этот проект, и появится возможность для терапии самых сложных раковых опухолей.

С 2023 года должен начаться монтаж установки, а ее запуск запланирован на середину-конец 2023 года. Далее начнется процедура лицензирования оборудования. Ориентировочный старт работы установки для лечения больных — 2024 год.

— Ключевую роль в бор-нейтронозахватной терапии играет не источник нейтронов, а средства адресной доставки бор-содержащих препаратов до раковой опухоли, — говорит ученый. — Сейчас в рамках поручения правительства РФ идет работа по созданию центра компетенций, который будет объединять усилия профильных организаций для создания новых средств адресной доставки бор-содержащих препаратов. У нас есть возможность существенно улучшить имеющиеся показатели, и тогда эта методика просто «полетит».

Кстати, в Китае установка БНЗТ, разработанная ИЯФ СО РАН, прошла программу послеклинических испытаний. Сейчас устраняется небольшая поломка, а в 2022 году медицинский центр КНР, где она установлена, планирует выйти на клинические испытания на людях. О том, когда подобная установка будет работать в Новосибирске, в ИЯФ СО РАН не говорят

— Мы должны продемонстрировать успех установки на примере онкоцентра Блохина. Потом будем работать над тем, чтобы создать ряд аналогичных центров в регионах страны, в том числе в Сибири, — уточняет Петр Багрянский. — Сейчас у нас в ИЯФ работает прототип установки. Там ведется работа методического характера. В том числе испытания средств доставки, ядерные исследования на источнике нейтронов.

Напомним, ученые СО РАН с 2016 года предлагали органам власти Новосибирской области подумать о возможностях применения бор-нейтронозахватной терапии.  Сообщалось, что Новосибирский государственный университет в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организациями работает над реализацией масштабного проекта по созданию клиники для лечения глиобластомы мозга и других онкологических заболеваний на основе БНЗТ. При достаточном финансировании клиника должна была принять первых пациентов в 2021-2022 годах. Проект БНЗТ был включен в программу «Академгородок 2.0». Им заинтересовались в зарубежных странах. Однако решение о развитии технологии было принято только в 2021 году. При этом «пилот» появится в Москве, а не в Новосибирске.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком эпитепловых нейтронов, ядра бора поглощают нейтроны, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате чего больные клетки погибают.

Фото пресс-службы ИЯФ СО РАН

302

Рубрики : Общество Инновации Наука

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : онкология наука медицина инновации


0
0

Комментировать

пока нет комментариев

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

При содействии прокуратуры восстановлены права более 6 тысяч дольщиков в Сибири

22/12/2021, 11:02

Экспорт шоколада и шоколадных изделий из Сибири вырос на 2,5%

21/12/2021, 17:05

Уровень безработицы в регионах Сибири — менее 2%

21/12/2021, 14:18

В трех регионах Сибири ипотека станет доступнее

15/12/2021, 14:22

Актуальный разговор

Интервью

Миссия частной школы «РОСТ» — воспитывать лидеров и создавать новые образовательные технологии

Все материалы
Лента новостей

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

28/12/2021, 16:48

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

28/12/2021, 16:35

СГК удвоит объем инвестиций в теплоэлектростанции Новосибирска

28/12/2021, 15:17

Производить больше, используя меньше

28/12/2021, 13:00
Популярное

Диетолог составила рекомендации по новогоднему меню для пожилых людей

28/12/2021, 14:58

Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы основной угрозой для отрасли

27/12/2021, 17:19

Почему болит поясница? Возможные причины болей

27/12/2021, 13:45

Даже за частичную уплату алиментов нерадивого родителя могут отправить в тюрьму

27/12/2021, 11:21

С января 2023 года россияне смогут получать электронные паспорта

27/12/2021, 10:02

Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

24/12/2021, 16:13

Как накажут за нелегальную сдачу квартиры

24/12/2021, 12:19
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Розничная продажа алкогольной продукции в Новосибирске. Проблемы и решения
27/12/21, 17:25

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Предприниматели могут онлайн получить гарантию ВТБ на Портале поставщиков

28/12/2021, 15:05

Сотрудники «Ростелекома» в Сибири исполнили детские новогодние мечты

28/12/2021, 13:44

В исправительных учреждениях Новосибирской области реализован проект «Путь домой: открытый мир»

28/12/2021, 13:00

Выпускаемый в Новосибирске электронный медицинский термометр постепенно завоёвывает рынок

28/12/2021, 12:39

Покупайте и продавайте валюту в мобильном приложении Банка «Левобережный»

28/12/2021, 12:30

Сможет ли введение QR-кода в общепите стабилизировать эпидемиологическую ситуацию?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

«СКИФ» может подорожать на 9,5 млрд рублей

Спикер новосибирского Заксобрания признался, что боится платежей по ГЧП и концессиям

Детские развлекательные центры Новосибирска получат компенсацию за простой

Финансы

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

В Новосибирске самая сложная ситуация со страховым мошенничеством из регионов Сибири

С января 2022 года россиян будут выселять из квартир из-за неуплаты ипотеки

Как получить налоговый вычет по упрощенной схеме?

Тренды банковского рынка в 2021 году

Политика

новости Новосибирска

Спикер Заксобрания не скрывает, что хочет стать губернатором

Мэр уменьшил масштабы обысков в подведомственном департаменте

В земельном департаменте мэрии Новосибирска следователи что-то ищут

К грамотам горсовета Новосибирска прилагается вознаграждение в 3 тысячи рублей

Для работы с почетными грамотами в горсовет Новосибирска нужен еще один бухгалтер

Недвижимость

Новости Новосибирска

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Из топ-5 должников по аренде за землю в Новосибирске только один «живой»

В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

Долги «Дискуса» за землю привели его собственника на сессию горсовета Новосибирска

Вместо плана застройки городского аэропорта Новосибирска — «невнятная картинка с серыми новостройками»

Технологии

Новости Новосибирска

Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Инноваторы готовы избавить новосибирцев от неприятных запахов

Промышленные роботы пришли в Новосибирск

Первая партия инновационных термометров-пластырей поступит в муниципальные аптеки

«Умному дому» нужен общий протокол

Телекоммуникации

Новости компаний

Более семи тысяч бердских семей получили скоростной домашний интернет от МТС

Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в Новосибирской области

Для новосибирцев открыта прямая линия МТС с Дедом Морозом и Снегурочкой

Аналитики «Мегафона» сообщили о росте интереса новосибирцев к спортивным событиям

МТС улучшила связь на трассах Сибирь и Иртыш

Агропром

Новости Новосибирска

Фермеры скооперировались, чтобы продвигать свою продукцию в сети ритейлеров

Новосибирские ученые разрабатывают замену антибиотикам

Компания «Сибагро» в 1,5 раза увеличила производственные мощности, запустив в Новосибирске третью очередь свинокомплекса

Агрохолдинг «Толмачевский» планирует запустить молокоперерабатывающий завод в 2023 году

Новосибирская область впервые экспортирует тритикале

Транспорт

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

В метро Новосибирска появились новые «всеядные» турникеты

Рынок логистики ищет кадры

Анатолий Локоть: Документы на метро есть — нет источника его финансирования

Область хочет включить расширение трассы «Иртыш» в федеральную программу в 2022 году

На каких дорогах не досчитались объектов безопасности для пешеходов?

Медицина

Новости Новосибирска

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Как вернуть легкость легким?

ГК «Блеск» планирует в 2022 году расширяться в Новосибирске

Проверь свое здоровье!

Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Авто

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

На покупку новых автомобилей в октябре россияне потратили более 250 млрд рублей

Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

В Новосибирске открылся новый дилерский центр Mitsubishi

Tesla до 2023 года отложила запуск моделей Roadster и Semi

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

Туризм

Новости туризма

Программу тур кешбэка продлили на 2022 год

Новогодние туры в Турцию подорожали в 2,2 раза

Горнолыжные курорты России с прогнозом погоды по высотам

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Общество

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

До 1 февраля 2022 года банки отчитаются о выплаченных физическим лицам процентах

ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

За четыре года цена поздравления от Деда Мороза выросла на 70%

Разработаны четыре новых инструмента, помогающих решить жилищный вопрос молодых учёных

Новосибирским льготникам начали выписывать электронные рецепты

Стиль жизни

парфюм

Как правильно выбрать парфюм в подарок или для себя?

«Опора» — это мы!

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Строительная «дочка» «ДОМ.РФ» выходит на рынок жилья в Новосибирске

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска