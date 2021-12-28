Центр бор-нейтронозахватной терапии рака в окноклинике Блохина планируют запустить в 2023 году

— После визитов в Новосибирске премьера Михаила Мишустина (в марте 2021 года) и вице-премьера Дмитрия Чернышенко (в августе 2021) правительство РФ приняло решение о создании центра бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТП) в НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Москва), — сообщил на пресс-конференции заместитель директора ИЯФ СО РАН по научной работе Петр Багрянский.

— Работы по его созданию уже начаты, 30% запчастей сконструированы и запущены в производство, необходимые компоненты закуплены, — уточнил Багрянский. — Подготовлено техзадание на реконструкцию помещения в центре онкологии. Надеемся, что нам удастся реализовать этот проект, и появится возможность для терапии самых сложных раковых опухолей.

По «дорожной карте» проекта за 2022 год ИЯФ СО РАН должен создать ускорительный источник нейтронов и поставить его в центр Блохина.

С 2023 года должен начаться монтаж установки, а ее запуск запланирован на середину-конец 2023 года. Далее начнется процедура лицензирования оборудования. Ориентировочный старт работы установки для лечения больных — 2024 год.

— Ключевую роль в бор-нейтронозахватной терапии играет не источник нейтронов, а средства адресной доставки бор-содержащих препаратов до раковой опухоли, — говорит ученый. — Сейчас в рамках поручения правительства РФ идет работа по созданию центра компетенций, который будет объединять усилия профильных организаций для создания новых средств адресной доставки бор-содержащих препаратов. У нас есть возможность существенно улучшить имеющиеся показатели, и тогда эта методика просто «полетит».

Кстати, в Китае установка БНЗТ, разработанная ИЯФ СО РАН, прошла программу послеклинических испытаний. Сейчас устраняется небольшая поломка, а в 2022 году медицинский центр КНР, где она установлена, планирует выйти на клинические испытания на людях. О том, когда подобная установка будет работать в Новосибирске, в ИЯФ СО РАН не говорят

— Мы должны продемонстрировать успех установки на примере онкоцентра Блохина. Потом будем работать над тем, чтобы создать ряд аналогичных центров в регионах страны, в том числе в Сибири, — уточняет Петр Багрянский. — Сейчас у нас в ИЯФ работает прототип установки. Там ведется работа методического характера. В том числе испытания средств доставки, ядерные исследования на источнике нейтронов.

Напомним, ученые СО РАН с 2016 года предлагали органам власти Новосибирской области подумать о возможностях применения бор-нейтронозахватной терапии. Сообщалось, что Новосибирский государственный университет в сотрудничестве с российскими и зарубежными научными организациями работает над реализацией масштабного проекта по созданию клиники для лечения глиобластомы мозга и других онкологических заболеваний на основе БНЗТ. При достаточном финансировании клиника должна была принять первых пациентов в 2021-2022 годах. Проект БНЗТ был включен в программу «Академгородок 2.0». Им заинтересовались в зарубежных странах. Однако решение о развитии технологии было принято только в 2021 году. При этом «пилот» появится в Москве, а не в Новосибирске.

Бор-нейтронозахватная терапия (БНЗТ) — это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком эпитепловых нейтронов, ядра бора поглощают нейтроны, происходят ядерные реакции с большим энерговыделением, в результате чего больные клетки погибают.