СГК в январе увеличила отпуск тепла в Новосибирске на 27%

В начале года все пять тепловых электростанций СГК в Новосибирской области, а также 30 котельных Новосибирска в эксплуатации у компании, существенно увеличили производственные показатели. Отпуск тепла вырос на 27% — с 1 млн 976,5 до 2 млн 502,2 тыс. Гкал. Максимальный прирост показала ТЭЦ-5 — на 29%, до 854,1 тыс. Гкал; минимальный — ТЭЦ-3: на 24%, до 510,6 тыс. Гкал, сообщили в пресс-службе СГК.

Выработка электроэнергии по тепловым электростанциям Новосибирского филиала за январь 2021 года составила 1 млрд 376,5 млн кВтч против 1 млрд 288,6 млн кВтч в январе прошлого года. Прирост составил 7%.

— Основной фактор роста производственных показателей станций — низкие температуры воздуха, из-за которых увеличивается потребление тепла и электроэнергии. Январь 2021 года стал самым холодным в регионе за последние пять лет — таковы имеющиеся в СГК данные Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, — рассказали в компании.

Отмечается, что в прошлом году из-за теплой зимы тенденция была противоположной. За 2020 год отпуск тепловой энергии по всем теплоисточникам СГК в Новосибирской области, включая котельные, снизился на 4,4% — до 13 млн Гкал. Выработка электроэнергии в сравнении с 2019 годом уменьшилась почти на 10% — до 10 млрд 096 млн кВтч.

По всем предприятиям Сибирской генерирующей компании производство электрической энергии, по сравнению с январем 2020 года, увеличилось на 2,5%. Основной рост объемов генерации произошел за счет крупных ГРЭС СГК — Беловской (на 27,4%), Томь-Усинской (на 21%), Приморской (на 15,6%) и Рефтинской ГРЭС (на 10,5%).

Выработка тепловой энергии на объектах СГК выросла на 34% к прошлому году. Основной причиной роста объемов производства стали сильные морозы в Сибири в первый месяц года. Среднесуточная температура января 2021 года в городах присутствия СГК составила –20,4 °С, что на 10°С ниже, чем в 2020 году.