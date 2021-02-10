В Новосибирске объявлен новый конкурс на концессию по «умным остановкам»

Мэрия Новосибирска объявила новый конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию в городе «умных остановок». Информация об этом размещена на сайте мэрии города Новосибирска.

Согласно извещению, объектом концессионного соглашения являются 250 модулей определенного типа, размещенных на остановках общественного транспорта. Срок действия концессионного соглашения — 15 лет.

Победитель конкурса обязан будет сдать объекты не позднее 31 августа 2022 года.

Прием конкурсных предложений начнется 2 апреля 2021 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 29 июня. Итоги работы конкурсной комиссии будут подведены в течение 5 рабочих дней после этой даты.

Напомним, предыдущий конкурс приостановило УФАС из-за жалобы «Ростелекома».