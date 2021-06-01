СГК ведет капитальные ремонты на теплосетях в Куйбышеве

Подрядчики уже начали работать на двух участках — в районе Барабинской ТЭЦ и в квартале №10.

В 2021 году СГК заменит 711 метров теплосетей на 7 участках в Куйбышеве. Стоимость ремонтной программы этого года превысит 15 миллионов рублей, из которых более восьми миллионов рублей будут направлено на капитальный ремонт теплотрасс и благоустройство, остальные — на текущий ремонт.

Выполнение ремонтной программы на куйбышевских теплосетевых коммуникациях стартовало с 25 апреля.

В первую очередь началось обновление трубопровода диаметром 325 мм в квартале №10 между двумя тепловыми камерами. Здесь планируют заменить 70 метров трубопровода. Ремонтные работы завершатся к 15 июня. После подрядчик выполнит благоустройство.

Другой участок тепловой сети — возле Барабинской ТЭЦ — капитально ремонтирует подрядная организация ООО «Трансстрой». Ремонт начался 20 мая. Специалисты обновят 60 метров магистрального трубопровода диаметром 800 мм. Все работы вместе с благоустройством запланировали завершить к 21 июня. С точки зрения количества подключенных потребителей — это самая значимая труба. При ее отключении без тепла остаются 1 238 домов и знаний. За последние пять лет на этом трубопроводе было выявлено 5 повреждений.

Где еще будут капитальные ремонты на теплосетях в Куйбышеве летом 2021 года:

капитальный ремонт магистральной теплотрассы на улице Красной диаметром 500 мм, протяженностью 108 метров. Сроки проведения работ: 21 июня — 16 июля;

капитальный ремонт внутриквартальной теплотрассы в районе улицы Партизанской и квартала №7 диаметром 150 мм, протяженностью 102 метра. Сроки проведения работ: 01 — 30 июля;

капитальный ремонт внутриквартальной теплотрассы в квартале №14 диаметром 250 мм, протяженностью 158 метров. Сроки проведения работ: 01 — 30 июля;

капитальный ремонт внутриквартальной теплотрассы от котельной Ветлечебницы диаметром 65 мм, протяженностью 120 метров. Сроки проведения работ: 01 — 30 июля;

капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения в квартале 6 к дому №7 диаметром 100 мм, протяженностью 93 метра. Сроки проведения работ: 02 — 21 августа.

При выборе участков для включения в программу капремонта специалисты СГК прежде всего принимали во внимание количество и периодичность повреждений на теплосетях, а также общее неудовлетворительное состояние трубопровода.