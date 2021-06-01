Россия продлит ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня

Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

— С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Турции и Танзании действующие ограничения по авиасообщению решено продлить до 21 июня 2021 года включительно, — говорится в сообщении штаба.

Напомним, что ранее Россия ограничила полёты в Турцию и Танзанию до 1 июня.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, между странами сохранятся по два регулярных рейса в неделю из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.