СГК завершает 5 инвестпроектов в Новосибирске

Половина этой суммы — инвестиции в развитие генерирующих предприятий и теплосетевого комплекса. До ноября компания завершит в Новосибирске 5 крупных инвестпроектов.

Плановый объем инвестиционной программы СГК в Новосибирской области на 2020 год составляет 2,6 миллиарда рублей. Причем основную часть средств компания направляет в тепловые сети.

Бюджет ремонтной программы текущего года оценивается почти в 3 миллиарда рублей. Из них на долю ТЭЦ СГК в регионе приходится 2,1 миллиарда рублей, на долю теплосетей — 880 миллионов рублей.

Такие данные содержатся в докладе о подготовке к отопительному сезону Новосибирска, который директор регионального филиала СГК Андрей Колмаков представил на прошлой неделе в онлайн-формате.

Глава филиала энергокомпании рассказал об инвестиционных проектах, которые будут завершены в Новосибирске уже до конца октября:

перевод потребителей Закаменского микрорайона (Октябрьский район) на централизованное теплоснабжение;

техперевооружение главных паропроводов двух турбоагрегатов ТЭЦ-4;

сдача основного оборудования перекачивающей насосной станции №2 в Ленинском районе.

Один из самых неудобных для трафика горожан проектов — реконструкцию участка магистральной теплосети на улице Бориса Богаткова, подрядчик планирует завершить в начале ноября. Это крупное и значимое строительство для увеличения пропускной способности тепловой сети и повышения качества теплоснабжения потребителей.

Чуть позже, до конца ноября, должно состояться закрытие котельной Новосибирского аффинажного завода, которая находится в жилой зоне и работает на дизельном топливе. Завод переключится на теплоснабжение от ТЭЦ-5.

Во всех регионах своего присутствия СГК в 2020 году меняет 141 км тепловых сетей. Вложения в ремонты и развитие систем теплоснабжения городов составляют 10 миллиардов рублей, что на 50% больше, чем в 2019 году. Общий бюджет ремонтной кампании на генерирующем оборудовании, без учета вложений в инвестпроекты, — 13,5 миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба СГК