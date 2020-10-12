«Яблоко» требует вернуть второй тур выборов мэра Новосибирска

От имени председателя первичного отделения «Тихий центр» НРО РОДП «ЯБЛОКО» было подано обращение в горсовет с предложением вернуть второй тур выборов мэра Новосибирска, сообщили в реготделении партии. Обращение адресовано председателю Совета депутатов Дмитрию Асанцеву, председателю комиссии по местному самоуправлению Игорю Атякшеву и экс-председателю Новосибирского «Яблока» Светлане Каверзиной, которая является членом профильной комиссии.

Представители партии в Новосибирске намерены инициировать повторное обсуждение вопроса о возврате к мажоритарной системе абсолютного большинства и возвращении второго тура на выборах мэра города Новосибирска. Приводим текст обращения полностью:

— В 2013 году решением Совета депутатов была отменена мажоритарная система абсолютного большинства по выборам мэра города Новосибирска. Новосибирское региональное отделение РОДП «ЯБЛОКО», а также ряд общественных организаций выступили против этого решения. Перед выборами в 2019 году мы снова возвращались к этому вопросу, инициировав публичные слушания. И снова общественность выступила за возвращение второго тура на выборах мэра. К сожалению, депутаты не прислушались к мнению горожан. И сегодня мы снова обращаемся уже к вновь избранным депутатам с этим же вопросом.

Мы считаем, что Новосибирск, являясь крупнейшим муниципальным образованием в России, не должен ограничиваться уцелевшим институтом прямых выборов мэра. Для политического развития города необходимо совершенствовать существующие демократические механизмы. Стоит отметить, что возвращение в Устав города положения о «втором туре» повысит уровень легитимности избранного главы города и обеспечит устойчивость власти. Сегодня в складывающейся сложной общественно-политической ситуации в России это особенно необходимо.

Аргументы, приводимые в пользу однотуровой системы — низкая явка и дополнительная нагрузка на бюджет города, не состоятельны и носят манипулятивный характер. Напомним, что в 2004 году, когда состоялся второй тур выборов мэра Новосибирска, участие в голосовании приняло свыше 40% избирателей.

Первичное отделение «Тихий центр» НРО РОДП «ЯБЛОКО» предлагает Совету депутатов вернуться к этому вопросу и изменить вид избирательной системы, применяемой на выборах мэра города Новосибирска, с мажоритарной системы относительного большинства на мажоритарную систему абсолютного большинства путем внесения соответствующих поправок в Устав города. Отметим, что мажоритарная система абсолютного большинства предусматривает возможность проведения второго тура в случае, если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не набрал более 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Напомним, первое в новом созыве заседание комиссии по местному самоуправлению должно состояться 19 октября.

Фото предоставлено НРО РОДП «ЯБЛОКО»