Шесть выпускников новосибирских школ получили рекомендации на поступление в ГИТИС

Всего за два дня в мероприятии в рамках проекта «Поколение М», которое включало мастер-класс и онлайн-консультации, приняли участие ребята из почти трех десятков городов Сибири. Большинство подростков были из Новосибирской области: областного центра, Академгородка, Татарска, Сузуна, Бердска. Возможностью продемонстрировать талант Галине Дубовской, старшему преподавателю кафедры мастерства актера ГИТИСа, воспользовались также ребята из Томской области, Кузбасса, Алтайского и Красноярского края.
Во время вступительных испытаний будущие актеры читали стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Афанасия Фета, прозу Михаила Булгакова, Антона Чехова и многие другие произведения.
— Земля сибирская богата на таланты, и сразу шесть новосибирских ребят тому подтверждение. С проектом «Мастерская ГИТИСа» в регионе очень хорошо знакомы. Поэтому откликнулось много одаренных ребят, у которых теперь есть все шансы поступить в наш вуз и строить актерскую карьеру. Наша совместная работа с МТС дает возможность детям из городов, удаленных от столицы, не только развивать свои способности, но и получать помощь в выборе своего пути в жизни и творчестве, —отметила старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Галина Дубовская.
Фото предоставлено пресс-центром МТС в Новосибирской области
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