Шесть выпускников новосибирских школ получили рекомендации на поступление в ГИТИС

Всего за два дня в мероприятии в рамках проекта «Поколение М», которое включало мастер-класс и онлайн-консультации, приняли участие ребята из почти трех десятков городов Сибири. Большинство подростков были из Новосибирской области: областного центра, Академгородка, Татарска, Сузуна, Бердска. Возможностью продемонстрировать талант Галине Дубовской, старшему преподавателю кафедры мастерства актера ГИТИСа, воспользовались также ребята из Томской области, Кузбасса, Алтайского и Красноярского края.

Во время вступительных испытаний будущие актеры читали стихи Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Сергея Михалкова, Афанасия Фета, прозу Михаила Булгакова, Антона Чехова и многие другие произведения.