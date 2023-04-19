Мэр Новосибирска Анатолий Локоть приглашает горожан на весенний субботник

Уважаемые новосибирцы!

Дорогие товарищи!

22 апреля приглашаю вас на весенний субботник. Каждый может сделать что-то для Новосибирска – чтобы город стал чище и комфортнее!

На дорогах работают подметальные машины, убирают накопившийся за зиму отсев, приводят в порядок парки и скверы. Начинают весеннюю уборку и управляющие компании.

Город меняется быстрее, если жители вносят посильный вклад в его благоустройство. Например, мы участвуем в общероссийском голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». За счёт этого появляются дополнительные деньги на благоустройство: преобразились Михайловская набережная, сквер у «Монумента Славы», реконструирован Заельцовский парк, и появился новый Затулинский парк. В этом году благоустраиваем пойму реки Каменки. В 2024 году на очереди – парк у реки Ини. Мы получим деньги на новый парк благодаря участию в общероссийском голосовании.

С 15 апреля по 31 мая по всей стране проходит очередное голосование. Ваше участие в голосовании позволит создавать новые зелёные зоны. Чем больше голосов – тем больше средств будет у города для развития парков и скверов.

Необходимо понимать: количество проголосовавших учитывается Минстроем при распределении денег на проекты разных городов России. Поэтому так важно участвовать, а не оставаться в стороне.

Голосование, участие в субботнике и других экологических акциях – это наш общий вклад в дело благоустройства родного города.

Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска – Города трудовой доблести