Школа музейных волонтеров откроется на базе Краеведческого музея

Новосибирский краеведческий музей объявил набор в молодежную школу музейных волонтеров, в рамках которой участники смогут получить профессиональную подготовку по нескольким музейным специальностям, сообщили в пресс-службе НГКМ. Школа состоит из четырех профильных смен, где волонтеры будут работать в музее вместе с наставниками и получать практические навыки, которым не учат в учебных заведениях. Таким образом, программа поможет участникам сориентироваться в музейных профессиях, а музею – подобрать будущие кадры.

Экскурсионная работа (15 марта – 10 апреля). Обучение и профессиональная подготовка будущих квалифицированных экскурсоводов.

Фондовая работа (11 апреля – 10 мая). Профессиональная подготовка в области изучения и описания музейных предметов, научного комплектования фондов, хранения и учета музейных коллекций.

Краеведческие исследования (11 мая – 10 июня). Практика исследовательской работы в области локальной и региональной истории.

Экспозиционно-выставочная работа (10 июня – 15 июля). Подготовка в области проектирования экспозиций и выставок.

Школа откроется на базе Новосибирского краеведческого музея. По окончании каждой смены будут проводиться тестирования и выдаваться сертификаты. Занятия в Школе музейных волонтеров бесплатны, количество мест ограничено. Студентам профильных вузов отдается предпочтение.

Школа музейных волонтеров организована при поддержке Фонда президентских грантов.