Школа музейных волонтеров откроется на базе Краеведческого музея

Новосибирский краеведческий музей объявил набор в молодежную школу музейных волонтеров, в рамках которой участники смогут получить профессиональную подготовку по нескольким музейным специальностям, сообщили в пресс-службе НГКМ. Школа состоит из четырех профильных смен, где волонтеры будут работать в музее вместе с наставниками и получать практические навыки, которым не учат в учебных заведениях. Таким образом, программа поможет участникам сориентироваться в музейных профессиях, а музею – подобрать будущие кадры.
Школа откроется на базе Новосибирского краеведческого музея. По окончании каждой смены будут проводиться тестирования и выдаваться сертификаты. Занятия в Школе музейных волонтеров бесплатны, количество мест ограничено. Студентам профильных вузов отдается предпочтение.
Школа музейных волонтеров организована при поддержке Фонда президентских грантов.
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