Январь завершается метелями, сильным ветром и гололедом

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», утром и днем 29 января на территории города Новосибирска ожидается мокрый снег, местами метели и порывы ветра до 17 м/с. Ухудшение видимости при осадках до 1-2 км, местами – до 500 метров и меньше. На дорогах – снежные заносы, гололедица. 30 и 31 января ожидается понижение температуры воздуха до -23 °С, сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

29 января: температура ночью -4..-6 °С, днем -1..-3 °С, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью небольшой снег, утром и днем мокрый снег, местами метели. На дорогах снежные заносы, гололедица.

30 января: температура ночью -8..-10 °С, днем -8..-10 °С, понижение в течение дня до -13..-15 °С, ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью порывы до 13 м/с. Без осадков.

31 января: температура ночью -18..-20 °С, местами до -23 °С, днем -10..-12 °С, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Без осадков.