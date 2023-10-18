Школьники устроили троллинг продавцу секс-шопа в Новосибирске

Шестеро 12-летних школьников атаковали своим любопытством магазин интимных товаров. Мальчишки и девчонки стучали в окна и радостно обсуждали ассортимент.

― Сигнал тревоги поступил из торгового центра, расположенного в Калининском районе Новосибирска – охрану вызывал продавец секс-шопа. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-77 мужчина пояснил, что его троллит группа несовершеннолетних, ― рассказали в агентстве безопасности «Гвардия».

За процессом разговора людей в форме и продавца ребята с интересом наблюдали со стороны улицы. Бойцы решили провести с ними воспитательную беседу. Школьникам рассказали про статью в кодексе за хулиганство и предложили вести себя хорошо. Ребята послушно покинули зону охраны.

Кроме этого случая, за 17 октября бойцами ГБР были задержаны ещё трое несовершеннолетних. Мальчик, похитивший чипсы из магазина в Железнодорожном районе, девочка, укравшая из этого же магазина шоколад, и подросток, неоднократно совершавший хищения игрушек из супермаркета в Октябрьском районе.