Школы региона самостоятельно должны принять решение о сроках окончания учебного года

— Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и министерством образования Новосибирской области, — говорится в письме министерства образования Новосибирской области, направленном руководителям органов управления образованием муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области.

Отмечается, что образовательная организация самостоятельно в установленном порядке вносит изменения в свою документацию, регламентирующую организацию и содержание образования. Так как органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график образовательных организаций.

В письме говорится, что необходимо провести корректировку основных общеобразовательных программ, в том числе учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей, учитывая последствия для образования, вызванные действием ограничительных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, а также планируемые сроки завершения 2019 – 2020 учебного года:

1 – 4 классы – 25 мая 2020 года;

5 – 8 классы – 30 мая 2020 года;

9 класс – 30 мая 2020 года;

10 класс – 5 июня 2020 года;

11 класс – 30 мая 2020 года.

Кроме того, руководителям государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Новосибирской области было указано на введение свободного посещения учебных занятий обучающимися по решению их родителей (законных представителей).

При продолжении до конца учебного года дистанционного обучения в образовательной организации необходимо обеспечить соблюдение всех установленных норм, направленных в территории рекомендаций: реализация дифференцированного подхода, индивидуализация образовательного процесса, не допускать перегрузки заданиями обучающихся, обеспечивать сохранность здоровья детей, соблюдать требования к продолжительности непрерывного применения технических средств обучения и др.

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