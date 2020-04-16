Центр поддержки экспорта Новосибирской области проведет бесплатный вебинар «Covid-19 и ВЭД: Новые проблемы, новые возможности в период пандемии», сообщили в пресс-службе ЦПЭ НСО. Он пройдет 17 апреля 2020 года с 14:00 до 16:00 часов по новосибирскому времени.
Анна Андрющенко, ведущая вебинара, автор курса «Школа ВЭД», преподаватель программ MBA, ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент», спикер Сибирского экономического форума, а также множества бизнес-мероприятий Российского экспортного центра и ТПП РФ. Под руководством Анны реализованы сотни проектов более чем на $20 млн.
Александр Дегтярев, руководитель компании АО «ВЭД Агент», кандидат исторических наук, сопредседатель Новосибирского регионального отделения «Деловая Россия», постоянный член Консультативного совета при Сибирском таможенном управлении, организатор Сибирского экономического форума, член Экспортного совета НСО.
Алина Мусиенко, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области.
Денис Комогорцев, руководитель валютного отделения банка «Левобережный» (ПАО).
Анна Войцехович, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности и конкуренции ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры», патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук.
Ирина Левковская, эксперт по таможенному оформлению компании АО «ВЭД Агент» с опытом работы в таможенных органах более 10 лет, в прошлом — руководитель ОКТС таможенного органа.
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Фото: ЦПЭ НСО
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