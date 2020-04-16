Центр поддержки экспорта Новосибирской области проведет бесплатный вебинар «Covid-19 и ВЭД: Новые проблемы, новые возможности в период пандемии», сообщили в пресс-службе ЦПЭ НСО. Он пройдет 17 апреля 2020 года с 14:00 до 16:00 часов по новосибирскому времени.

Эксперты:

Анна Андрющенко, ведущая вебинара, автор курса «Школа ВЭД», преподаватель программ MBA, ведущий эксперт-практик по импорту/экспорту АО «ВЭД Агент», спикер Сибирского экономического форума, а также множества бизнес-мероприятий Российского экспортного центра и ТПП РФ. Под руководством Анны реализованы сотни проектов более чем на $20 млн.

Александр Дегтярев, руководитель компании АО «ВЭД Агент», кандидат исторических наук, сопредседатель Новосибирского регионального отделения «Деловая Россия», постоянный член Консультативного совета при Сибирском таможенном управлении, организатор Сибирского экономического форума, член Экспортного совета НСО.

Алина Мусиенко, заместитель руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области.

Денис Комогорцев, руководитель валютного отделения банка «Левобережный» (ПАО).

Анна Войцехович, руководитель практики по защите интеллектуальной собственности и конкуренции ООО «Юридическая компания «Гребнева и партнеры», патентный поверенный РФ, кандидат юридических наук.

Ирина Левковская, эксперт по таможенному оформлению компании АО «ВЭД Агент» с опытом работы в таможенных органах более 10 лет, в прошлом — руководитель ОКТС таможенного органа.

В программе:

Экономические стресс-сценарии. Финансовые инструменты для минимизации рисков

Форс-мажор при импорте и экспорте. Как отличить его от предпринимательских рисков

Таможенное оформление и логистика грузов в условиях эпидемии

Кому будет интересно:

собственникам бизнеса, импортирующим товары и оборудование;

руководителям отделов снабжения;

специалистам по внешнеэкономической деятельности.

Благодаря вебинару вы:

обретете новые знания, дающие весомые преимущества в бизнесе;

получите уникальные инструменты для достижения своих целей;

научитесь правильно отвечать на вызовы современности.

Возраст 18+

Фото: ЦПЭ НСО