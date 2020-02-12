Шрамы не украшают: лазерные технологии удаления рубцов

Кожа – самый большой орган нашего тела, и в процессе жизни ей немало достается. Порезы, ожоги, неудачные падения, подростковые прыщи – все это оставляет на коже следы в виде шрамов и рубцов. И если с мелкими несовершенствами зачастую можно смириться, большие и глубокие следы многие хотят сделать менее заметными или совсем невидимыми.

Как удалить шрамы

Существуют разные методы избавления от рубцов, однако далеко не все из них действительно эффективны. Например, мази и кремы, которые обещают сделать шрам менее выступающим, на деле способны лишь увлажнить и немного осветлить кожу в месте повреждения. Значительно улучшить ситуацию им не под силу. Многочисленные способы удаления шрамов, основанные на народных средствах, вообще не выдерживают критики и лишь отнимут ваше время.

По-настоящему результативной является современная методика лазерного удаления шрамов. Она помогает избавиться не только от рубцов, но и растяжек различной глубины.

Как работает лазер

Аппараты для лазерной коррекции действуют на основе теплового луча, который направляется на поврежденный участок кожи и запускает процесс обновления клеток. Луч стимулирует усиленную выработку коллагена и эластина, благодаря чему кожа постепенно уплотняется и становится более упругой. Это приводит к хорошему результату при коррекции как растяжек, так и шрамов – поврежденные клетки заменяются здоровыми, и поверхность эпидермиса значительно выравнивается.

Процедура абсолютно безопасна, поскольку проводится строго по индивидуальному протоколу. В зависимости от разновидности дефекта, состояния кожи, фототипа и медицинских показаний пациента врач-косметолог подбирает аппарат и его настройки, чтобы добиться видимого результата без вреда для здоровья.

Сколько нужно процедур для удаления шрама

Количество посещение косметолога зависит от вида и размера шрама. Например, неглубокие следы от акне или небольшого пореза можно значительно осветлить за 1-2 сеанса, а для устранения последствий сильного ожога может понадобиться более 5 процедур. Несмотря на потраченное время, это действительно будет того стоить: лазерная коррекция – это единственная современная методика, которая дает видимый результат.

Это больно?

Нет, процедура не приносит дискомфорта, поскольку проводится под местным обезболиванием. Более того, луч действует строго на участки повреждения и не задевает окружающих тканей. Процесс реабилитации недолгий – 1-2 недели, в которые вам не придется отказываться от своих планов и дел.

После сеанса косметолог может назначить вам специальные мази и обезболивающие препараты, чтобы заживление прошло как можно быстрее. Важным моментом при уходе за кожей после лазерного воздействия является тщательная защита от УФ-излучения.

Где можно сделать лазерную коррекцию шрама

Лазерная коррекция – серьезная процедура, поэтому важно подобрать косметолога и салон, которым вы доверяете. На сайте www.albane.ru вы можете найти подробную информацию о разных типах лазера, порядке проведения процедуры и специалистах, которые будут с вами работать. Кроме того, на приеме вы сможете задать любые вопросы о лазере и попросить мастера показать сертификаты на проведение манипуляций на аппаратах.

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