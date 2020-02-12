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Шрамы не украшают: лазерные технологии удаления рубцов

Существуют разные методы избавления от рубцов, однако далеко не все из них действительно эффективны. По-настоящему результативным способом является лазерное удаление шрамов. Оно помогает избавиться не только от рубцов, но и от растяжек различной глубины.
  • 12/02/2020, 10:27
удаление шрамов

Кожа – самый большой орган нашего тела, и в процессе жизни ей немало достается. Порезы, ожоги, неудачные падения, подростковые прыщи – все это оставляет на коже следы в виде шрамов и рубцов. И если с мелкими несовершенствами зачастую можно смириться, большие и глубокие следы многие хотят сделать менее заметными или совсем невидимыми.

Как удалить шрамы

Существуют разные методы избавления от рубцов, однако далеко не все из них действительно эффективны. Например, мази и кремы, которые обещают сделать шрам менее выступающим, на деле способны лишь увлажнить и немного осветлить кожу в месте повреждения. Значительно улучшить ситуацию им не под силу. Многочисленные способы удаления шрамов, основанные на народных средствах, вообще не выдерживают критики и лишь отнимут ваше время.

По-настоящему результативной является современная методика лазерного удаления шрамов. Она помогает избавиться не только от рубцов, но и растяжек различной глубины.

Как работает лазер

Аппараты для лазерной коррекции действуют на основе теплового луча, который направляется на поврежденный участок кожи и запускает процесс обновления клеток. Луч стимулирует усиленную выработку коллагена и эластина, благодаря чему кожа постепенно уплотняется и становится более упругой. Это приводит к хорошему результату при коррекции как растяжек, так и шрамов – поврежденные клетки заменяются здоровыми, и поверхность эпидермиса значительно выравнивается.

Процедура абсолютно безопасна, поскольку проводится строго по индивидуальному протоколу. В зависимости от разновидности дефекта, состояния кожи, фототипа и медицинских показаний пациента врач-косметолог подбирает аппарат и его настройки, чтобы добиться видимого результата без вреда для здоровья.

Сколько нужно процедур для удаления шрама

Количество посещение косметолога зависит от вида и размера шрама. Например, неглубокие следы от акне или небольшого пореза можно значительно осветлить за 1-2 сеанса, а для устранения последствий сильного ожога может понадобиться более 5 процедур. Несмотря на потраченное время, это действительно будет того стоить: лазерная коррекция – это единственная современная методика, которая дает видимый результат.

Это больно?

Нет, процедура не приносит дискомфорта, поскольку проводится под местным обезболиванием. Более того, луч действует строго на участки повреждения и не задевает окружающих тканей. Процесс реабилитации недолгий – 1-2 недели, в которые вам не придется отказываться от своих планов и дел.

После сеанса косметолог может назначить вам специальные мази и обезболивающие препараты, чтобы заживление прошло как можно быстрее. Важным моментом при уходе за кожей после лазерного воздействия является тщательная защита от УФ-излучения.

Где можно сделать лазерную коррекцию шрама

Лазерная коррекция – серьезная процедура, поэтому важно подобрать косметолога и салон, которым вы доверяете. На сайте www.albane.ru вы можете найти подробную информацию о разных типах лазера, порядке проведения процедуры и специалистах, которые будут с вами работать. Кроме того, на приеме вы сможете задать любые вопросы о лазере и попросить мастера показать сертификаты на проведение манипуляций на аппаратах.

Попробуйте на себе самые современные косметологические технологии, созданные для здоровья и красоты вашей кожи!

Фото с сайта рекламодателя

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ПроЗдоровье – это эксклюзивный каталог-навигатор, объединивший в себе ведущие компании, работающие в сфере здоровья и красоты. Компании, зарекомендовавшие себя как надежные, авторитетные, высокотехнологичные и с высоким уровнем специалистов.

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Логистический комплекс «Почты России»

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Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

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Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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