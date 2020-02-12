Налоговая проверяет достоверность данных в реестрах

— В 2019 году мы проводили работу по проверке достоверности сведений в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), зарегистрированных на территории региона. В результате число организаций, руководителем которых является один и тот же человек, снизилось на 500, а количество организаций, зарегистрированных по адресам массовой регистрации, снизилось на 800, — сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель УФНС по Новосибирской области Алексей Легостаев.

Во втором полугодии 2020 года ключевой задачей УФНС будет работа с госреестром индивидуальных предпринимателей (ЕНРИП) по выявлению фиктивных и исключению недействующих ИП. Эта норма введена впервые. К таким ИП налоговики относят и предпринимателей работающих по «серым» схемам.

— Кто-то остался без работы и решил позаниматься индивидуальным предпринимательством, например в сфере такси, — напоминает Легостаев. — Он зарегистрировался как ИП, а потом нехорошие товарищи ему говорят, что можно работать и тайком, «в серую». Где-то работодатели подталкивают своих сотрудников к регистрации в качестве ИП.

Другая проблемная категория ИП — это находящиеся в стадии банкротства. Несмотря на то, что суммы поступлений от процедур банкротства за последние несколько лет увеличились, сумма долга продолжает оставаться значительной, составляя более 10 млрд рублей.

— За последние три года общие поступления по процедурам банкротства увеличились почти в 4 раза, — приводит данные начальник региональной УФНС. — В прошлом году они составили 2,7 млрд рублей. Мы работаем в отношении каждого должника, начиная со стадии возникновения задолженности. Даем приоритетное значение согласительным процедурам в рамках банкротства. Это и мировые соглашения, и добровольные оплаты на сроках подачи этих заявлений. В прошлом году такие поступления составили 879 млн рублей и увеличились почти на 40%. Сегодня в банкротстве —1,8 тысячи налогоплательщиков. Общая сумма задолженности у них за прошлый год уменьшилась на 7%, но составляет почти 10,5 млрд рублей.

Помимо банкротных и фиктивных в УФНС отдельное внимание намерены уделить тем предпринимателям, которые пополнили категорию последних, сами того не желая. Имеются в виду случаи, когда, зарегистрировавшись в качестве ИП, человек по каким-то причинам полностью перестал осуществлять коммерческую деятельность, но при этом не поставил в известность регистрационные органы.

— Если вы фактически не занимаетесь предпринимательством, то целесообразнее просто закрыть дело, иначе остаетесь плательщиком по страховым взносам, — сообщают в УФНС. — Многие об этом не знают, в результате накапливаются долги. Работа, которая нам предстоит с ЕГРИП, позволит прекратить начисления необоснованных долгов по страховым взносам по данной категории граждан.

Что касается действующих индивидуальных предпринимателей, особенно тех из них, кто не имеет наемных работников, то им предложено перейти на новый налоговый режим, зарегистрировавшись в качестве самозанятых. Это, как уже ранее сообщалось, позволит оплачивать только налог с доходов в 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с юрлицами. Всего с 2019 года в качестве самозанятых в регионе уже зарегистрировались более 5 тысяч человек, треть из них ранее имели статус индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, в настоящее время в отношении и ИП, и физлиц взят курс на снижение административных мер, в частности, на сокращение выездных налоговых проверок.

— За прошлый год на треть сократилось количество выездных налоговых проверок, — приводят данные в ведомстве. — В прошлом году их было всего 146. Поступления по их результатам составили 1,6 млрд рублей.

При этом в ходе аналитической работы налогоплательщики самостоятельно уточнили налоговые обязательства на сумму 2,4 млрд (+26% к уровню 2018 года). Всего в результате контрольно-аналитической работы в бюджет мобилизованы 4 млрд рублей.

По состоянию на начало 2020 года, всего в реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) содержатся сведения о 101,4 тысячи организациях и 86 тысячах ИП. В прошлом году были созданы около 9 тысяч юрлиц, и 21 тысяча граждан зарегистрировались в качестве ИП. Закрыты или ликвидированы 19 тысяч компаний, 16 тысяч человек прекратили индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Фото: pixabay.com, автор- stevepb