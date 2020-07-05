«Швабе» выпустит на рынок новый прицел для гражданского оружия

Двухканальный прицел Холдинга «Швабе» позволяет на больших расстояниях обнаруживать и распознавать цели. Изделие с улучшенными тактико-техническими характеристиками разработано для гражданского рынка, сообщили в пресс-службе Холдинга.

Особенность изделия – в объединении (комплексировании) сигналов телевизионного и тепловизионного каналов в единое изображение. Процесс комплексирования обеспечивает совмещение изображений, полученных в видимом и инфракрасном диапазоне. В зависимости от настроек алгоритм обработки отдает приоритет тому или иному каналу и может не отображать объекты с определенным уровнем сигнала. В тепло-телевизионных системах приоритет обычно у телевизионного, который дает информацию об окружающей местности, а сигнал от тепловизионного накладывается на него. Это позволяет проще обнаруживать цели на фоне окружающей местности. Дальность распознавания составляет более 800 метров.

В пресс-службе рассказали, что прицел оснащен метеостанцией и баллистическим калькулятором, для ввода поправок в зависимости от применяемого боеприпаса и метеоусловий на местности. Блок питания позволяет применять два типа элементов питания – АА или CR123. Оптическое увеличение – двукратное.

В числе других характеристик, отличающих устройство от представленных на рынке, – лучшее качество изображения, большая дальность распознавания, а также уменьшенная масса и габариты. Изделие весит 1,2 кг, что в полтора раза меньше российского аналога. Разработчик прибора – Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ), входящий в состав Холдинга «Швабе». Предприятие специализируется на производстве прицельной и наблюдательной техники гражданского назначения.

— Сегодня опытные образцы прошли комплекс испытаний на базе заводского контрольно-испытательного центра. Продукция передана в серийное производство и в ближайшее время появится на российском рынке. Ориентировочно стоимость составит 1,1 – 1,2 млн рублей, — отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Ранее НПЗ освоил производство первых компактных отечественных тепло-ночных монокуляров. В ночное время суток изделие помогает обнаружить и распознать на фоне окружающей местности животных, людей и работающие механизмы, а также идентифицировать их расположение относительно местных ориентиров.

Фото: с сайта Холдинга