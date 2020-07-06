Таможенная гарантия от 1,5% в Банке Акцепт!

Банк Акцепт выступает «банком-гарантом», так как включен в реестр Федеральной таможенной службы и имеет право выдачи таможенных гарантий! Срок рассмотрения заявки не более 2 рабочих дней!

Этот инструмент дарит компании возможности:

проходить таможенные процедуры в ускоренном режиме;

оставлять деньги в обороте, без заморозок на срок до 1 года;

получить лицензию таможенного брокера.

Ставка рассчитывается в зависимости от финансового состояния компании и предоставленного залога.

Подробнее по тел.: 8- 913-206-87-96, Юлия Шумилова.

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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