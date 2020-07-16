«Сибантрацит» начинает разработку Выдрихинского месторождения известняков

Красноярский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение, рассмотрев представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство карьера «Выдрихинский», сообщили в пресс-службе госучреждения.

Проектной документацией предусмотрено строительство карьера «Выдрихинский» для добычи строительных известняков открытым способом в объеме 600 тысяч тонн в год. Проектируемая площадка карьера находится в 2 км от действующего эксплуатационного участка угольного разреза «Горловский» Группы «Сибантрацит».

Помимо карьерной выемки, на территории Выдрихинского месторождения построят площадки отстойников карьерных и ливневых стоков, систему водоотведения, а также площадку для складирования плодородного слоя почвы, высоковольтной линии 6 кВ, передвижных комплектных трансформаторов и карьерной автодороги.

Кроме того, в рамках реализации проекта реконструируют внешний отвал вскрышных пород и промышленную площадку дробильно-сортировочного комплекса, где разместят новый мобильный дробильно-сортировочный комплекс, пункт управления, мачты освещения и иные необходимые объекты.

Проектировщик – ООО «Сибирский горный институт по проектированию шахт, разрезов и обогатительных фабрик».

Выдрихинское месторождение известняков расположено в Искитимском районе Новосибирской области. С 2008 года лицензия на его разработку принадлежит АО «Сибирский Антрацит». Отмечается, что щебень из известняка Выдрихинского месторождения компания планировала использовать для строительства внутрикарьерных и промысловых дорог, а также промышленных площадок и других инфраструктурных объектов для развития мощностей по добыче и переработке антрацита в Новосибирской области.

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