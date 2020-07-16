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Выборы 2020

Наиболее активно на мандат горсовете претендуют в Октябрьском районе

Округа-лидеры и округа-аутсайдеры по числу претендентов на городские мандаты.
  • 16/07/2020, 12:35
Автор: Евгения Серёгина
единый день голосования
На некоторые округа пока заявлены только по одному кандидату

По информации избирательной комиссии Новосибирской области, наибольшую активность кандидаты в депутаты горсовета проявляют на округе №35 в Октябрьском районе. Одним из последних избирком о намерении участвовать в выборах уведомил действующий депутат, вице-спикер горсовета Евгений Яковенко. А вот одним из первых  кандидат со схожей фамилией, студент РАНХиГС Вячеслав Якименко, самовыдвиженец, представляющий коалицию «Новосибирск 2020». Здесь же отметился и прошлогодний дебютант выборов мэра Новосибирска  предприниматель Андрей Везнер, заявившийся, как и год назад, самовыдвиженцем. Напомним, что в прошлом году кандидат сошел с выборной дистанции, не «дотянув» до стадии регистрации. Не менее интересная история у еще одного самовыдвиженца — военного пенсионера Евгения Тимофеева. Заявившись в конце июня на участие в выборах, он вскоре отозвал свою кандидатуру по собственному желанию, однако 13 июля вновь появился в списках избиркома. Также самовыдвиженцами на данном округе числятся бухгалтер ИП Беляевой Виталий Басов и пенсионер Владимир Ларюшкин, из партийных кандидатов  предприниматель Марина Вахминцева.

Второе место по популярности у округа №12 — в Заельцовском районе. Из наиболее примечательных кандидатов здесь отметился известный новосибирский спортсмен Михаил Алоян (самовыдвижение). Несмотря на самовыдвижение де-юре, скорее всего, поддержку кандидату-спортсмену будет оказывать партия «Единая Россия», чей представитель — помощник депутата горсовета Сергея Бондаренко Лариса Сухарева  хоть и фигурирует в постановлении избиркома об утверждении партсписка, но в списке кандидатов в соответствующем разделе сайта избиркома не значится. Еще один из примечательных на округе кандидатов  сотрудник ИП Циплинина Юрий Зимин (самовыдвижение) — когда-то имел судимость по статье 196 (преднамеренное банкротство), однако, по информации избиркома, по амнистии был освобожден от наказания. Кандидат от «Справедливой России» Давит Агинян, согласно данным избирательной комиссии, не имеет регистрации по месту жительства, зато имеет редкую для мужчины профессию «домохозяин». За мандат горсовета на данном округе планируют побороться директор по строительству ООО «Альянс» Степан Сафонкин (самовыдвижение), юрист ООО «СМК  недвижимость» Егор Францев (самовыдвижение), пенсионер Татьяна Горелова («Новые люди»), директор ЧОП «Защита» Евгений Зуев («За правду»).

Третье место и по шесть кандидатов распределили между собой сразу три округа. Один из них  №8 в Заельцовском районе. Он замечателен тем, что на этой территории КПРФ содействует не только своему потенциальному кандидату от партии, депутату и советнику мэра Ивану Конобееву, но и (неофициально) его тезке, студенту Ивану Стрекалову (самовыдвижение), выступающему «спойлером» одного из основных возможных противников Конобеева — помощника депутата Госдумы Василия Стрекалова (ЛДПР). Пока ни Конобеев, ни Стрекалов (ЛДПР) официально избирком не уведомили об участии (Поэтому при подсчете количества кандидатов по спискам округа не учитываются.  Ред.), тем не менее оба уже активно ведут избирательную кампанию. Помимо названных, в списках округа фигурируют имена достаточно известных в политике и общественной жизни новосибирцев. Это телеведущая Мария Лондон (самовыдвижение, представляет оппозиционную коалицию «Новосибирск 2020») и экс-кандидат в мэры, а ныне домохозяин Олег Викторович («Правое дело»), который годом ранее на выборах градоначальника позиционировал себя в качестве «единого кандидата от оппозиции», за что был удостоен критики других оппозиционных кандидатов. Также в выборах по округу намерены принять участие директор ООО «Современные технологии и коммуникации» Иван Зубчик (самовыдвижение), временно неработающий Александр Буцан (самовыдвижение), директор ООО «Приятель» Андрей Васин («Новые люди»). От «Единой России» заявлен, но официально в списке на сайте избиркома пока не числится гендиректор ООО «Эй Пи Лоджистик» Александр Пономарев.

На третьем месте по популярности — округ №46 в Советском районе. Здесь отметились такие известные политики, как действующий депутат горсовета, замдиректора ООО «Росбилд» Александр Фельдбуш («Единая Россия») и ныне уже официально зарегистрированная кандидатом экс-руководитель реготделения партии «Яблоко» Светлана Каверзина (самовыдвижение, представляет коалицию «Новосибирск 2020»). Кроме них об участии в выборах избирком уведомили повар ООО «Фортуна Плюс» Татьяна Тишкина (самовыдвижение), координатор проекта НРОО «Центр развития городских сообществ» Дмитрий Бабенко («Новые люди»), руководитель группы торговых представителей ЗАО «ГЕБА» Виталий Медведев (самовыдвижение) и замруководителя отдела ООО «АЛЕКСО» Игорь Григоренко («Справедливая Россия»).

Наконец, замыкает тройку призеров округ №49 в Центральном районе, где, как ранее сообщалось, могут встретиться лидеры системной и несистемной оппозиции  секретарь реготделения КПРФ, вице-спикер горсовета Ренат Сулейманов и директор Фонда защиты прав граждан Сергей Бойко (самовыдвижение, представляет коалицию «Новосибирск 2020»). Первый пока официально не заявлен. Из остальных потенциальных кандидатов в выборах на этой территории могут принять участие предприниматель Александр Толкачев (самовыдвижение), сотрудник центра гражданского и военно-патриотического воспитания «Витязь» Анатолий Чернов («Новые люди»), работник станции скорой помощи Сергей Комлев (самовыдвижение), директор ООО «Тайгер» Елена Дружинина («За правду») и пенсионер Валерий Иванченко (самовыдвижение).

По пять кандидатов на округах №6 (Железнодорожный), №14  (Калининский), №26  (Ленинский), №32 (Ленинский), №41 (Ленинский), №45 (Советский).

Антирекорд в одного кандидата показали два округа в Ленинском районе — №29, где пока фигурирует только самозанятая Татьяна Козорез, и №31 с самозанятым Михаилом Серебряковым. Оба кандидата представляют партию «Новые люди».

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