Сибирь своих айтишников не отдаст!

В силу физической специфики IT-индустрии ее предприятия весьма легки на подъем. Они — привлекательные налогоплательщики. Потому многие амбициозные регионы (и федеральные субъекты вроде Татарстана и Калужской области), и целые государства-лимитрофы (Белоруссия, Литва) старательно и с удовольствием сманивают к себе IT-предприятия. Это куда более лакомый налоговый резидент, нежели фабрика, завод или комбинат. IT-компании отличаются буквально птичьей чуткостью к налоговому климату. Если в другой стране или регионе условия лучше, ничего не мешает им писать коды, будучи налоговыми резидентами совсем другого города или страны.

К тому же типичный сотрудник IT-компании, благодаря высоким доходам и специфическому темпераменту, тотчас же вовлекается в потребительские цепочки местных рынков. В общем, муниципалитеты получают налогоплательщика, а магазины, клубы, барбер-шопы, крафт-бары и кофейни — еще одного клиента. Потому для локальных экономик «айтишники» — персонажи не то чтобы сакральные, но очень привлекательные.

Впрочем, эту взаимосвязь поняли не только муниципии Татарстана или Белоруссии. Новосибирские власти, в свою очередь, тоже не хотят терять таких резидентов и рекрутерской активности дальних регионов деятельно противостоят.

— Да, нам известна и налоговая чуткость IT-компаний, и их мобильность, — констатировал Анатолий Дюбанов, министр цифрового развития и связи Новосибирской области, спикер пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Сибирь». — Потому систему стимуляции лояльности мы сосредоточили именно в сфере налогообложения. Например, приняты меры по обнулению налога для тех, кто делает отличный софт, но пока не «встал на крыло». А до того были послабления по НДС для IT-компаний, работающих в Новосибирской области. Эта мера действовала у нас 5 лет и хорошо себя показала. Мы и сейчас работаем над многоплановой системой стимуляции лояльности. Примечательно, что первооснова у этой системы уже объективно есть — и она внушительна. Во-первых, сам Академгородок исторически сформировался именно как комфортная среда для таких предприятий. К тому же эта среда в последние годы получила мощную прокачку: Академпарк, пространства для коворкингов. Наконец, есть органичная и стимулирующая культурная среда. — Да, сейчас идет невидимый бой за души и таланты. И между странами, и между регионами. Потому и в рамках проекта «Академгородок 2.0» мы внесли несколько предложений по формированию комфортной среды для IT-специалистов, по формированию среды лояльности, — говорит министр.

Как пояснил Анатолий Дюбанов, такой протекционизм со стороны властей абсолютно рационален. Сентиментальных аргументов тут нет, исключительно экономические. Просто IT-индустрия для Новосибирской области сейчас одна из флагманских отраслей. Она в «большой тройке», вместе со строительством и сельским хозяйством.

В национальной программе «Цифровая экономика» Новосибирская область — очень заметный субъект. Например, на базе систематизированного опыта Новосибирской области уже сформированы федеральные кейсы для остальных регионов России. По объему софтверной продукции (Рейтинг составлен компанией «Руссофт», учитывает долю софт-продукции в экспортных потоках региона, количество IT-компаний и их долю в валовом продукте региона. — Ред.) Новосибирск находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщил Анатолий Дюбанов, общий оборот этой отрасли по итогам 2019 года составил 77,7 млрд рублей. В структуре областной экономики IT-сектор, при всей своей молодости, занимает весьма видное место. Это 4% валового регионального продукта. Это выше, чем строительство (там ВРП равен 3,7%), и выше, чем сельское хозяйство (его ВРП тоже 3,7%).

Во-вторых, именно IT-индустрия в значительной степени формирует позитивное реноме Новосибирской области в клубе субъектов федерации. Например, многофункциональные центры и их электронный документооборот — это практика, предложенная именно одним из резидентов Академпарка. И сейчас, по словам Анатолия Дюбанова, это самый тиражируемый продукт на уровне всей Российской Федерации. 23 региона России применяют новосибирские решения для автоматизации процессов МФЦ.

— На общероссийском уровне регион тоже хорошо смотрится, — подчеркнул министр. — По России доля IT-индустрии в ВВП достигла 3%, а усредненная доля по всем регионам СФО составляет 1,9%. Наши региональные 4% на этом фоне очень ярко выглядят. Это повод всерьез говорить о том, что будущее Новосибирской области связано именно с развитием цифровой экономики.

Фото: pixabay.com, автор- Peggy_Marco