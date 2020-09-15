Бизнес и наука активизируют сотрудничество на Севере России

Напомним, в Большой норильской экспедиции, которая проработала на месте аварии 1,5 месяца, были задействованы 14 институтов, более 30 ученых. В задачи компании «Норникель» входило создание режима наибольшего благоприятствования, чтобы экспедиция могла собрать объективные данные по статусу территории, услышать рекомендации ученых по ликвидации последствий ЧС, о том, что компания делала правильно, что нет, а также о том, какие новые технологии можно использовать для реабилитации территории.

— 7 сентября руководитель ГУ МЧС по Красноярскому краю сообщил, что третий этап ликвидации последствий ЧС завершен: вся топливно-водная смесь, находящаяся в районе реки Амбарная, собрана и транспортирована на временное хранение, все оборудование вывезено, тундра чистая, продолжается промывка берегов реки, — перечислил Грачев. — Можно говорить о завершении спасательной операции в зоне загрязнения. Есть все предпосылки для того, чтобы снизить уровень ЧС. Это решение будет принимать правительственная комиссия. Уже сейчас можно сказать, что операция по спасению природы в этом районе является исключительной и уникальной для России.

По результатам экспедиции, по его словам, планируется сформировать новые принципы хозяйствования в РФ.

Председатель СО РАН, академик Валентин Пармон считает, что подписание соглашения — это пример восстановления доверия между наукой и бизнесом.

— После известных событий 90-х годов связь науки с бизнесом была разорвана. Сейчас идет восстановление этих процессов. Компании, которые реализуют прорывные проекты, заинтересованы в научном сопровождении своей деятельности. Жизнь показала, что опираться только на импортные знания нельзя, —констатировал он.

После проведения Большой норильской экспедиции ее участники договорились отбирать пробы в ключевых точках территории раз в квартал, чтобы обеспечить мониторинг восстановления экосистемы. Пармон сообщил, что 10 лет назад обследование этого участка тундры проводила группа ученых СО РАН, поэтому сейчас у них есть возможность четко сопоставить, до какого уровня нужно провести процесс реабилитации.