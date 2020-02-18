Сибирь в тройке лидеров среди регионов в пополнении донорского регистра

Донорство костного мозга — важнейший аспект в борьбе с лейкозом — к статистике чувствительно в буквальном смысле: для эффективной пересадки донор должен быть фактически генетическим двойником больного. «Паззл» генотипа должен совпасть абсолютно, а это возможно при максимальной широте выборки. Потому перед каждым пропагандистом идеи донорства стоит задача предельно конкретная — сделать движение массовым. Максимально массовым! Потому проект Русфонда и компании «ИНВИТРО», посвященный пополнению регистра доноров костного мозга, включил в коллаборацию весьма мощный драйвер — хоккейный клуб «Сибирь».

— Идея с формированием регистра родилась у Русфонда, — поясняет Александр Хамидулин, генеральный директор компании «ИНВИТРО-Сибирь». — Национальный регистр доноров костного мозга — один из главных проектов Русфонда. Для этого был выбран стратегический партнер — компания ИНВИТРО, имеющая разветвленную систему медицинских офисов. Это, так сказать, объективный фактор выбора партнера. А субъективный, эмоциональный фактор — наша собственная, столь же горячая готовность в этом деле участвовать. Сибирское представительство «ИНВИТРО» проявило максимальную инициативу в этом вопросе, мы активно это поддержали, предоставили свои медицинские офисы, задействовали наших медицинских сестер и волонтеров. Новосибирск — самый активный город в плане работы с Русфондом. Из новосибирского офиса «ИНВИТРО-Сибирь» управляется огромный дивизион — вся Сибирь и Дальний Восток. Он, можно сказать, формирует мастер-модель социальной активности. В прошлом году именно за счет сибирского дивизиона база доноров пополнилась на 3 тысячи человек, а по всем городам присутствия «ИНВИТРО» были собраны 15 тысяч доноров. Но именно в Сибири — и это общероссийский рекорд! — 3 тысячи (за минусом Москвы).

Регистр создается с 1980-х, но раньше он формировался по остаточному принципу, на малые бюджетные деньги и очень медленно. Тема должна была дожить до цифровой эпохи — на заре идеи анализ и подбор занимал гораздо больше времени, а промедление пропорционально уменьшало шансы каждого больного.

— За 2 года — пополнение на 25 тысяч, — констатирует Екатерина Кузнецова, исполнительный директор Сибирского регистра доноров костного мозга. — В сумме сейчас в регистре более 100 тысяч доноров. Но, по сравнению с объемными зарубежными регистрами, это еще очень мало. Например, в Германии 8 миллионов потенциальных доноров в регистре, в США — 10 миллионов. Чтобы эффективных совпадений было больше, нужны хотя бы 150 тысяч. Крови всего четыре группы, а с донорством костного мозга речь идет фактически о поиске генетического двойника для человека. Шанс попасть — 1 на 10 тысяч. То есть нужен и глубокий уровень генетической аналитики, и большой числовой массив. Это закон больших чисел: чем больше количество, тем больше вероятность нахождения для больного нужного генотипа. А лейкоз — проблема острая и, к сожалению, молодая в демографическом смысле: существенная доля больных — дети младшего возраста.

Как подчеркнула Екатерина Кузнецова, донорство костного мозга в его современном воплощении — процедура безопасная и малоинвазивная. А «укол во-о-от такой иглой прямо в позвоночник» — это фольклорные фобии 50-летней выдержки. Их развеивают кропотливо, не жалея времени на разъяснение нестрашных подробностей. Потому неудивительно, что в последние годы регистр формируется гораздо активнее. Это было заметно и по людскому потоку в ледовом дворце.

«Восклицательным знаком», публичной репрезентацией этой, вообще-то, сугубо лабораторной задачи стала акция в ЛДС «Сибирь» — в регистр доноров вошел практически весь состав хоккейной команды «Сибирь»: от капитана до знаменитого яростного снеговика, маскота команды и одного из главных новосибирских мемов (в компании с алым мостом, 13 трамваем и супружеской четой белых медведей).

«Мемичность» и популярность в данном случае совершенно предметный фактор: у хоккейного клуба плотная и слаженная фан-база, масштабная и оперативная представленность в социальных сетях. И, наконец, репутационный капитал. Ведь ХК «Сибирь» — очень концентрированный городской бренд с яркой личностной составляющей — у каждого игрока еще и свое личное сообщество почитателей. В общем, и в собирательном воплощении, и на уровне конкретных спортсменов ХК «Сибирь» — это социальный авторитет, мотиватор. В том числе молодежный. И хоккеисты — люди с более уверенным позитивным образом, нежели, к примеру, звезды рэпа. Или даже футбола (не к ночи будут помянуты Кокорин и Мамаев).

— Донорство — это и есть то самое добро, которое отдают Вселенной, — резюмировал Александр Логинов, капитан команды «Сибирь». — Отдают не за награду, не за признание, а «просто так». Ибо от болезни никто не застрахован. Лучшая агитация — это собственный пример!

Фото предоставлено ООО «ИНВИТРО-Сибирь»