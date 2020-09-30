«Сибирская Нива» при участии Россельхозбанка строит в Новосибирской области комбикормовый завод

Компания «Сибирская Нива» (входит в группу «ЭкоНива — АПК») планирует к лету 2021 года запустить в Маслянинском районе Новосибирской области завод по производству комбикормов для нужд собственных животноводческих комплексов. Проект реализуется с привлечением средств Россельхозбанка. Общий объем инвестиций составит 335 млн рублей, мощность завода – более 6,5 тыс. тонн в месяц.

Строительство ведется в селе Пеньково Маслянинского района, площадь предприятия составит около 2 тыс. кв метров. Завод будет производить сыпучие и гранулированные концентрированные смеси для рационов коров и молодняка КРС. Реализация проекта позволит закрыть потребность в создании кормосмесей для всех животноводческих комплексов «Сибирской Нивы» в регионе.

— Мы строим завод, чтобы готовить качественную и многокомпонентную смесь в больших объемах. Рационы менять не планируем, все в рамках действующих, на которых мы получаем такие высокие результаты по надоям. Поголовье растет, на сегодняшний день только фуражных коров у «Сибирской Нивы» в Новосибирской области более 13 тыс. Действующее оборудование, на котором производятся смеси, пока справляется с этими объемами, но не всегда мы можем получить требуемое качество, — рассказал заместитель регионального директора по финансам «Сибирской Нивы» Иван Поддубный.

По его словам, завод позволит создать 20 новых рабочих мест. В свою очередь, директор Новосибирского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Тишуров заметил, что компания является одним из ключевых клиентов и Банк заинтересован в развитии дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

— Россельхозбанк уделяет особое внимание инвестиционному кредитованию молочной промышленности. Новосибирская область входит в первую пятерку регионов по объемам производства молока, и «Сибирская Нива» является одним из лидеров. Реализация данного проекта позволит компании уверенно развиваться, наращивать поголовье КРС, а значит, пользоваться и другими продуктами Банка, ‒ отметил Тишуров.

Компания «ЭкоНива-АПК» является одним из крупнейших производителей сырого молока в России, объединяет предприятия в Воронежской, Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Ленинградской, Смоленской, Самарской Рязанской, Московской, Тюменской областях, Алтайском крае и республиках Татарстан и Башкортостан. На территории Новосибирской области работает «Сибирская Нива» (входит в «ЭкоНива-АПК Холдинг»). У компании три животноводческих комплекса в регионе, расположенные в селе Борково (на 2,5 тыс. голов), Пеньково (на 5 тыс. голов) и Елбань (на 6 тыс. голов). Также одно из подразделений ГК «ЭкоНивы» ведет в Новосибирской области строительство крупного завода по производству сыров.

Фото: пресс-служба банка