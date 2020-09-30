В период ограничений в регионе проверены 194 гостиницы

В период с мая по сентябрь 2020 года сотрудниками министерства экономического развития Новосибирской области совместно с управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области и УМВД России по городу Новосибирску проверено 194 гостиницы на предмет соблюдения федерального и регионального законодательства в части ограничительных и санитарных норм по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что из них 76 не функционировали, 48 работали без нарушений, а в 70 выявлено несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, 28 сентября 2020 года правительством Новосибирской области было принято решение о разрешении проведения мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, концертных мероприятий, фестивалей с очным присутствием зрителей, а также о возобновлении работы гостиничного бизнеса при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При этом режим повышенной готовности в регионе продлен до 31 октября 2020 года. Также, в Новосибирской области сохранен масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра.

Фото: pixabay.com, автор- ManuelaJaeger