Сибирская парусная регата стартовала на Обском водохранилище

В программе Сибирской парусной регаты сразу три соревнования: Чемпионат и Первенство Сибирского федерального округа, а также межрегиональные старты по парусному спорту.

В зрелищных гонках участвуют более сотни яхт. Самые юные спортсмены будут соревноваться на детских одноместных парусниках, опытные – покажут результаты, в том числе, на крейсерских яхтах экипажем в пять человек и водоизмещением в четверть тонны.

— Сибирская парусная регата – впечатляющее зрелище. Когда люди видят такое количество парусов, это, безусловно, привлекает внимание. В этом году благодаря министерству спорта России и Новосибирской области у нас прорыв в техоснащении – поступили 20 новых лодок класса «Оптимист». Таким образом, сможем улучшить тренировочные условия, — говорит президент областной федерации парусного спорта Владимир Коваленко.

Заместитель министра спорта Новосибирской области Олег Савонин отметил, что парусный спорт активно развивается в нашем регионе. Соревнования проводятся и летом, и зимой.

— В этом году мы впервые принимали Первенство России по зимнему виндсерфингу. С мая на акватории водохранилища регулярно проходят летние соревнования. Буквально две недели назад состоялась встреча губернатора Новосибирской области с президентом Всероссийской федерации парусного спорта, на которой рассматривались вопросы развития не только парусного спорта, но и яхтенного туризма, — подчеркнул замминистра спорта НСО.

В этом году Сибирскую парусную регату проводят в 65-й раз. Соревнования яхтсменов будут проходить в Новосибирске с 27 по 30 июля. Планируется проведение 10-12 гонок.