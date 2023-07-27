Актёры из Новосибирска ждут поддержки горожан во всероссийском голосовании премии «Звезда Театрала 2023»

Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус» представлен в номинациях: «Лучший региональный театр», «Лучший спектакль. Большая форма» (спектакль «Женитьба Бальзаминова») и «Лучший режиссёр» (Нина Чусова, спектакль «Женитьба Бальзаминова»).

Новосибирский музыкальный театр претендует на победу в четырёх номинациях: «Лучший музыкальный спектакль» ‒ «Опасные связи» (режиссёр – Антон Дорофеев), «Лучший директор» ‒ Леонид Кипнис, «Лучший региональный театр» и «Лучший социальный проект» ‒ Радио Музком.

Кроме того, проголосовать можно за любительские коллективы из Новосибирска – театр-студию «Театральный ЯР» и театральную студию «Богема».

Международная премия «Звезда театрала» учреждена в 2008 году. Это — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой Премии зрительских симпатий. За победу в номинациях ежегодно конкурируют тысячи лучших актёрских коллективов со всей страны. Их выбирают по 18 номинациям от «Лучшего спектакля» до «Лучшего директора».

— В этом году дирекция премии рассмотрела более 24,5 тысяч предложений, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Активно проявили себя не только столичные, но и региональные театралы. Традиционно заявки поступали как из России, так и из других стран мира, — рассказали журналистам Infopro54 организаторы мероприятия.

Награждение победителей состоится в декабре на торжественной церемонии в Театре имени Вахтангова.

Отдать свой голос за новосибирские театры можно на сайте премии до конца августа.