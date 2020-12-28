«Сибирская содовая компания» получила патент на получение кальцинированной соды

ООО «Сибирская содовая компания» (актив РАТМ Холдинга) запатентовало технологию получения кальцинированной соды из содосодержащего сырья природного происхождения, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга. Отмечается, что исключительное право на изобретение действует до 2040 года. Данную технологию планируют использовать в промышленном производстве кальцинированной соды мощностью 60 тыс. тонн в год – в сентябре текущего года проект был одобрен на Совете по инвестициям Новосибирской области.

Способ карбонизации рассола природной соды с получением гидрокарбоната натрия и его последующей кальцинизацией нашли специалисты ООО «Инжиниринговый химико-технологический центр» (Томск) – договор на выполнение НИОКР с ИХТЦ компания заключила в 2018 году. Тогда же оформили договор аренды участка, на котором находится единственное в Сибири месторождение содосульфатного сырья (является возобновляемым) – озера системы Танатар в Алтайском крае. Уже завершена стадия масштабирования технологии, просчитаны материальный и энергический балансы технологического процесса, а также нагрузки потребления энергоносителей. Сейчас специалисты проектируют стадию садки и добычи сырья, а также ведут подготовку к проектированию стадии химического производства. Объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, срок окупаемости – семь лет. В случае успешной реализации намерений, сода, с учетом расходов на доставку, должна стоить в полтора-два раза дешевле, чем сегодня. Поставлять ее будут в ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга) и другим стеклотарным заводам Сибири.

В пресс-службе рассказали, что распоряжением Правительства Российской Федерации технологию производства содосульфатной смеси методом карбонизации сырья природного происхождения внесли в перечень современных технологий, при разработке и внедрении которых компании имеют право заключать с государством специальный инвестиционный контракт (СПИК 2.0).

В список вошли наукоемкие технологии из наиболее важных сфер экономики, в том числе, энергетики, медицины, машиностроения, химической промышленности, переработки минерального сырья. Ключевыми критериями при отборе стали отсутствие отечественных аналогов и потенциал для дальнейшего развития.

По словам председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, наличие СПИК гарантирует инвесторам выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и предоставление в аренду земли без проведения торгов.

— После решения ряда обязательных вопросов, оформления документов мы подадим заявку на заключение СПИК и рассчитываем на эти преференции. В настоящее время продолжаем взаимодействие с правительством Новосибирской области по подбору участка для строительства завода. Кроме того, принимая во внимание специфику содового проекта, из тех возможностей, которые предусматривает СПИК, нас заинтересовали снижение ставки налога на прибыль до 0%, областных и муниципальных налогов, а также особые требования к участию в субсидиарных программах, упрощенный доступ к госзаказу, ускоренная амортизация, создание в регионе объектов инфраструктуры, — сообщил директор ООО «Сибирская содовая компания» Сергей Лукьянцев, отметив важность регуляторной поддержки бизнеса в период восстановления экономики.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга