Новосибирская область вошла в тройку лидеров по разработке программного обеспечения

Новосибирская область остается в числе лидеров России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения (ПО). Соответствующий 2-ой ежегодный рейтинг регионов России по уровню развития индустрии разработки ПО представлен компанией «Руссофт», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Наш регион наряду с Москвой и Санкт-Петербургом уже во второй раз вошел в тройку лидеров. Высокий уровень региона в рейтинге обусловлен, в том числе, тем, что в Новосибирской области находится одна из крупнейших софтверных компаний России – «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Также эксперты отмечают, что новосибирские компании намного больше ориентированы на российский рынок, чем на экспорт, — отметили в министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области.

Отмечается, что рейтинг регионов строился на основе данных ЦБ России по объемам экспорта телекоммуникационных, компьютерных, информационных услуг, данных портала hh.ru о количестве компаний и вакансий в сфере «Разработка ПО», реестра организаций, аккредитованных в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, результатов ежегодного исследования «Руссофт» и базы из около 2 тысяч софтверных компаний.

Для того, чтобы «Рейтинг регионов» имел наибольшую актуальность, данные ЦБ России собирались за последний год (II полугодие 2019 – I полугодие 2020 годов). Анализ данных показал, что только в 15 регионах России имеется сформировавшаяся софтверная отрасль.

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