Сибирские таможенники перечислили в федеральный бюджет более 35,2 млрд рублей

В 1 квартале 2020 года таможенными органами Сибирского таможенного управления (СТУ) перечислено в федеральный бюджет 35 млрд 255 млн рублей. Это в 1,3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года, сообщили в пресс-службе СТУ.

— Увеличение суммы перечислений обусловлено, в первую очередь, ростом внешнеторгового оборота при импорте на 10,2%. Сумма таможенных платежей, взимаемых при импорте товаров, составила 33 млрд 480 млн рублей, а при экспорте — 756 млн рублей, — отметила начальник отдела таможенных платежей СТУ Елена Юринская.

По ее словам, почти 90% поступлений таможенных платежей в 1 квартале 2020 года было обеспечено пятью таможнями региона – Сибирской электронной таможней (25,9%), Иркутской (23,6%), Новосибирской (17,1%), Омской (13,8%) и Томской (9,2%).

Отмечается, что, что в 1 квартале 2020 года более 95% от общего объема перечислений по СТУ (33 млрд 597 млн рублей) осуществлялось посредством единого ресурса лицевых счетов плательщиков таможенных пошлин, налогов, открытых на уровне ФТС России (ЕЛС).

Фото: пресс-служба СТУ