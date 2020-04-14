С 15 апреля Новосибирский метрополитен переходит на штатный режим работы: интервал движения поездов в утренний и вечерний часы пик составит 3–3,5 минуты, а в межпиковое время – 5 минут, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Это связано с возобновлением деятельности организаций и предприятий города, в отношении которых предусмотрена такая возможность, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 06.04.2020 № 104-п, а также в рамках мероприятий противодействия распространения коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Напоминаем, с 6 апреля до особого распоряжения подвижной состав МУП «Новосибирский метрополитен» работает с 6.00 до 22.00.

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