Сибирские таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы

Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ по Красноярскому краю и Западно-Сибирской транспортной прокуратурой выявили и пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным лесоэкспортом с территории Красноярского края, сообщает пресс-служба ведомства. За три последних года ее члены вывезли из России в КНР более 45 тысяч кубометров древесины стоимостью свыше 260 млн рублей.

— Известно, что организовал и руководил нелегальным бизнесом иностранный гражданин. Он привлек сообщника на роль учредителя, директора и главного бухгалтера специально созданной фирмы, а также других лиц, имеющих опыт в сфере лесоэкспорта, обладающих навыками учета, переработки древесины, формирования необходимых документов и ведения учета в системе Лес ЕГАИС, — прокомментировала Ася Молодцова, пресс-секретарь Сибирской оперативной таможни.

Главу преступной группы оперативные сотрудники задержали в городе Канске Красноярского края. В отношении него и его сообщников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой).

Оперативные сотрудники установили, что с 2018 по 2021 годы ОПГ экспортировала лесоматериалы по 25 внешнеэкономическим контрактам, заключенным с 16 различными фирмами-получателями в Китае. Экспорт круглого леса и пиломатериалов злоумышленники осуществляли через различные таможенные посты Омской, Томской, Иркутской областей и Красноярского края. Лес и лесоматериалы предположительно были заготовлены на территории Красноярского края и Иркутской области.

— Для вывоза древесины преступники целенаправленно создавали фиктивный документооборот купли-продажи леса и пиломатериалов на внутреннем рынке и вносили недостоверные сведения в систему Лес ЕГАИС, — рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. — По результатам проверки, заявленные в документах заготовители и продавцы древесины не подтвердили свое сотрудничество с фирмой-экспортером.

В настоящее время задержанный и помещенный в СИЗО организатор преступлений дал признательные показания. Ему и его сообщникам грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.