За 8 месяцев текущего года сибирские таможенники выявили более 147 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленного таможенниками контрафакта выросло на 7%. Ущерб правообладателям от незаконного использования интеллектуальной собственности предотвращен на сумму более 320 млн рублей (за 8 месяцев прошлого года – более 190 млн рублей).

— Среди основных категорий контрафактных товаров – одежда, обувь, игрушки, алкогольная и табачная продукция. Наиболее часто подделываемые торговые марки – Louis Vuitton, Nike, Chanel, Reebok, Adidas, L.O.L. Surprise!, Hennessy, — говорится в сообщении.

Больше всего контрафактных товаров выявила Новосибирская таможня (73836 единиц). Иркутская таможня выявила 24609 подделок, Омская – 21312, Алтайская – 14671, Красноярская – 5777.

Контрафактную продукцию таможенники выявляют на этапе декларирования при ввозе в страну юридическими лицами, при контроле за перемещением товаров через границу физическими лицами и при пересылке международных почтовых отправлений.

Отдельное направление – работа мобильных групп СТУ на российско-казахстанском участке границы. Так, в этом году мобильные группы таможен изъяли из незаконного оборота более 92 тысяч контрафактных товаров, это более чем в 2 раза превышает показатель 8 месяцев прошлого года.

Кроме того, по результатам взаимодействия таможенных органов Сибирского региона с иными контролирующими органами из оборота изъято более 47 тысяч контрафактных товаров.

По итогам этой работы таможенники и правоохранительные органы возбудили 34 уголовных дела, 257 дел об АП о нарушении прав интеллектуальной собственности.