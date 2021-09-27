Сбербанк провел «Зеленые игры»

Эко-соревнования по уборке территории собрали более 200 человек. Они были объединены в 10 команд, которым предстояло собрать и отсортировать мусор по четырем категориям: стекло, металл, пластик и прочее. Команда-победитель «игр» собрала 641 килограмм. Всего же за 2 часа акции удалось собрать 2,3 тонны мусора.

Помимо собственно акции по уборке территории, всех участников ждали мастер-классы по вторичной переработке мусора, росписи эко-сумок, изготовлению кормушек для птиц, а также подвижные семейные эстафеты, эко-квиз и многое другое.

Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк: