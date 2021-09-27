Сбербанк провел «Зеленые игры»

Эко-соревнования по уборке территории собрали более 200 человек. Они были объединены в 10 команд, которым предстояло собрать и отсортировать мусор по четырем категориям: стекло, металл, пластик и прочее. Команда-победитель «игр» собрала 641 килограмм. Всего же за 2 часа акции удалось собрать 2,3 тонны мусора.
Помимо собственно акции по уборке территории, всех участников ждали мастер-классы по вторичной переработке мусора, росписи эко-сумок, изготовлению кормушек для птиц, а также подвижные семейные эстафеты, эко-квиз и многое другое.
Татьяна Галкина, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:
«Зеленые игры» — это замечательная акция, благодаря которой нам удалось собрать в одном месте большое количество прекрасных людей, которые стремятся сделать окружающий мир лучше, чище и комфортнее. Я благодарю каждого, кто откликнулся на наше приглашение и несмотря на ненастную погоду провел с нами этот выходной день. Уверена, что в дальнейшем участников наших экологических акций будет больше».
Фото предоставлено пресс-службой банка
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