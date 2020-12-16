Сибирские ученые разработали новый биопротез клапана сердца

В НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний (Кемерово) создали новый биопротез клапана сердца, сообщает издание «Наука в Сибири». Он позволит сократить время операции, уменьшить вероятность послеоперационных осложнений и к тому же будет существенно дешевле ныне существующих транскатетерных биопротезов.

Отмечается, что ученые НИИ КПССЗ разработали совершенно новый вариант протеза клапана сердца — конструкцию с бесшовным типом фиксации по типу «протез-в-протезе». Она будет имплантироваться за счет стентового каркаса (по аналогии с коронарным стентом) без удаления старого, ранее имплантированного протеза. В основе конструкции — металлический каркас, форма которого спроектирована на основе технологии цифровых двойников. Протез обшивается синтетическим материалом или тканью. Створчатая часть формируется из ксеноперикарда крупного рогатого скота.

— Мы предлагаем некоторое промежуточное решение. Это еще не полностью малоинвазивная технология, но уже шаг в нужном направлении. По сравнению с классическими операциями по замене протеза, здесь не надо извлекать ранее имплантируемую конструкцию. Мы можем иссечь только створчатый аппарат первично имплантированного протеза, сразу завести в него новый протез и раскрыть последний с помощью баллона, — рассказывает заведующий лабораторией новых биоматериалов НИИ КПССЗ кандидат технических наук Евгений Овчаренко. — Это, во-первых, обеспечит меньшую травматичность операции, а во-вторых — позволит сократить время пребывания пациента на искусственном кровообращении. Чем меньше времени человек провел таким образом, тем меньше риск того, что он не перенесет операцию или у него в постоперационный период разовьются осложнения.

На сегодняшний день протез уже прошел доклинические испытания на овцах.

— Эксперимент показал, что время искусственного кровообращения снижается примерно на 25 %, — говорит Евгений Овчаренко. — У овец более агрессивная чувствительность организма на инородный материал, чем у человека: выше скорость иммунного ответа, острая воспалительная реакция, выше риск тромбообразования. Можно сказать, что это достаточно тяжелая модель для исследования безопасности медицинского изделия. Если оно проходит испытания на крупных животных, то, соответственно, пройдет их и на человеке.

Следующий этап — клинические испытания. Их, как и последующее производство новых сердечных протезов, будет осуществлять ЗАО «НеоКор» (один из крупнейших производителей биопротезов клапанов сердца в РФ). Сейчас компания подает в Росздравнадзор документы на регистрацию медицинского изделия. Как только разрешение будет получено, они приступят к фазе клинических испытаний.

Фото: издание «Наука в Сибири», предоставлено исследователями