В Новосибирске планируют создать национальный Биоцентр

На заседании совета молодых ученых и специалистов при правительстве Новосибирской области сегодня обсудили перспективы создания на территории Академгородка «Национального центра компетенций «Биоцентр СО РАН», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Ирины Мануйловой, его создание станет одним из элементов развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» и будет высоко востребованным как молодыми учеными, так и научным сообществом региона в целом.

Планируется, что основными направлениями работы центра станут структурная, синтетическая биология и подготовка кадров высшей квалификации в данной научной сфере. Как подчеркивалось в ходе обсуждения, все направления работы «Биоцентра СО РАН» в той или иной мере уже реализуются на базе имеющихся научных учреждений Академгородка.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области