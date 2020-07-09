Сибирские ученые разработали программу для лечения пациентов с артериальной гипертонией

Лаборатория персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН совместно с лабораторией биоинформатики ИВТ СО РАН разработали программу, которая позволит подобрать индивидуальное лечение пациентам с артериальной гипертонией (в перспективе – с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями). Аналогов программы нет ни в России, ни за рубежом, сообщили в пресс-службе ИХБФМ СО РАН.

Согласно статистики, артериальная гипертония встречается у 40% взрослого населения в России и других странах мира, это самая частая причина инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, хронической болезни почек.

— В современных рекомендациях есть 5 основных классов лекарственных препаратов, снижающих давление. В каждом классе около 20 основных лекарств. Таким образом, в арсенале врача около 100 препаратов, снижающих артериальное давление, и назначение происходит эмпирически, методом подбора. На это уходит много времени, много денег, и часто возникают осложнения гипертонии, — констатируют ученые.

В основе программы – методы математического моделирования, с помощью которых ученые моделировали сердечно – сосудистую систему человека. В программу вносятся данные пациента с учетом патофизиологии (возраст, рост, вес), некоторые параметры общеклинического скриннинга (общий анализ крови, биохимические показатели, УЗИ сердца). После обработки информации программа рассчитывает портрет Виртуального пациента и подбирает оптимальный препарат для лечения пациентов с высоким давлением (достоверность — 90 %). В настоящее время ученые внедряют в программу и генетические показатели, что позволит сделать её ещё более точной и персонализированной.

— Использование цифровых технологий в персонализации лечения дает возможность подобрать максимально эффективные и безопасные препараты для каждого конкретного пациента, — отмечает заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН д.м.н. Галина Лифшиц.

По ее словам, сейчас программа находится в высокой степени готовности и проходит апробацию на пациентах, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Ученые предполагают, что в будущем доступ к программе будут иметь любые медицинские учреждения, клиники сердечно-сосудистого профиля и центры, заинтересованные в её использовании.

Также ученые работают над модификацией данной программы, которая сможет подобрать персонализированное лечение пациентам с сахарным диабетом.

Фото предоставлено пресс-службой ИХБФМ СО РАН